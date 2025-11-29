रांची वनडे से पहले प्रैक्टिस में गरजा विराट कोहली का बल्ला, इस अंदाज में की बैटिंग, देखें VIDEO

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रविवार यानी 30 नवंबर को खेला जाएगा. इस मुकाबले में रोहित और विराट दोनों ही नजर आएंगे. दोनों जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. विराट कोहली रांची में एक हाई-इंटेंसिटी नेट्स सेशन के दौरान बेहद बेहतरीन लय में नजर आए. जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के अभ्यास की फुटेज में उन्हें बैक-फुट पर शानदार पंच खेलते और थ्रोडाउन को अपने मशहूर आत्मविश्वास और टाइमिंग के साथ संभालते देखा गया. कोहली ने कुछ आकर्षक लॉफ्टेड शॉट भी खेले, जो शुरुआती आक्रामकता का संकेत थे.

रोहित ने भी की जमकर प्रैक्टिस

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल भी सेशन का हिस्सा थे और सभी बेहतरीन लय में दिखे. कोहली और रोहित की वनडे सेटअप में वापसी के साथ, अभ्यास सत्र में दिखी तीव्रता और धार ने टीम इंडिया के लिए सकारात्मक संकेत दिए. अगर इस प्रैक्टिस सेशन को आधार माना जाए, तो बल्लेबाजी क्रम पहला गेंद फेंके जाने से पहले ही पूरी तरह तैयार दिखाई देता है.

कोहली शानदार फॉर्म में

कोहली की घरेलू वनडे क्रिकेट में वापसी, जो फरवरी 2025 के बाद उनकी पहली है, स्वाभाविक रूप से उम्मीदों को बढ़ाती है. अनुभवी बल्लेबाज ने हाल के महीनों में जबरदस्त फॉर्म दिखाई है, यह साबित करते हुए कि वह अब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में संयमभरी 84 रन की पारी शामिल है.

विराट कोहली की 2025 ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ की शुरुआत खराब रही, जहां वह पहले दो मैचों में शून्य पर आउट हुए. हालांकि, उन्होंने तीसरे वनडे में शानदार वापसी करते हुए नाबाद 74 रन बनाए, जिसने 237 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को नौ विकेट की प्रचंड जीत दिलाई. यह पारी ऐतिहासिक भी बनी, क्योंकि इससे कोहली वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कुमार संगकारा को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए.

14,000 से अधिक वनडे रन, यह मील का पत्थर सबसे तेज हासिल करने का रिकॉर्ड, और लगभग 58 की शानदार करियर औसत के साथ, कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में बेहतरीन फॉर्म में प्रवेश कर रहे हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका रिकॉर्ड अलग ही स्तर पर है.

