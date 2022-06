IND vs SA Series: अफ्रीका सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल का दिल टूटा, भावुक पोस्ट में कही ये बातें...

टीम इंडिया को अपने ही घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलना है. सीरीज का आगाज गुरुवार (9 जून) से होगा. इस दिन पहला टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है.

टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह ऋषभ पंत को कमान सौंपी गई है. सीरीज से बाहर होने पर केएल राहुल का दिल टूट गया है. वह काफी भावुक नजर आए और उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी शेयर की.

यह स्वीकार कर पाना बेहद मुश्किल है: केएल राहुल

केएल राहुल ने ट्विटर पोस्ट में कहा, 'यह स्वीकार करना बेहद मुश्किल है, पर मैं आज से एक और चुनौती शुरू करा रहा हूं. पहली बार घर में टीम इंडिया की कप्तानी नहीं कर पाने के लिए बेहद निराश हूं. मगर बाहर से ही मेरा टीम के लड़कों को पूरा सपोर्ट रहेगा. मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद. ऋषभ पंत और बाकी साथियों को सीरीज के लिए शुभकामनाएं.'

Hard to accept but I begin another challenge today. Gutted not to be leading the side for the first time at home, but the boys have all my support from the sidelines.Heartfelt thanks to all for your support.Wishing Rishabh and the boys all the luck for the series.See you soon🏏💙