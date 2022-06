KL Rahul IND Vs SA Series: अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, केएल राहुल बाहर, ऋषभ पंत बने कप्तान

टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने ही घर में 5 टी20 मैच की सीरीज खेलनी है. इसका पहला मैच 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है.

टीम के कप्तान केएल राहुल और स्पिनर कुलदीप यादव चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब ऋषभ पंत टीम की कप्तानी संभालते नजर आएंगे. हार्दिक पंड्या को उपकप्तान बनाया गया है. हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि केएल राहुल की जगह किसे स्क्वॉड में शामिल किया जाएगा. बीसीसीआई ने यह जानकारी दी है.

क्या कहा बीसीसीआई ने?

बीसीसीआई ने बताया कि केएल राहुल को राइट ग्रोइन इंज्युरी (पेट और जांघ के बीच का हिस्सा चोटिल) हुई है. जबकि कुलदीप यादव को नेट प्रैक्टिस में बैटिंग के दौरान राइट हैंड में चोट लगी है. ऐसे में चोट के चलते दोनों प्लेयर सीरीज से बाहर हो गए हैं. सेलेक्शन कमेटी ने विकेटकीपर ऋषभ पंत को कप्तान और हार्दिक पंड्या को उपकप्तान नियुक्त किया है.

NEWS 🚨- KL Rahul and Kuldeep Yadav ruled out of #INDvSA series owing to injury. The All-India Senior Selection Committee has named wicket-keeper Rishabh Pant as Captain and Hardik Pandya as vice-captain for the home series against South Africa @Paytm #INDvSA

बीसीसीआई ने कहा कि सेलेक्शन कमेटी ने अभी राहुल और कुलदीप के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है. ये दोनों प्लेयर अब सीधे नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) बेंगलुरु को रिपोर्ट करेंगे. फिर जांच के बाद ही दोंनों के भविष्य पर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकेगा.

भारतीय टीम के टॉप-3 प्लेयर सीरीज से बाहर

बता दें कि इस सीरीज से पूर्व कप्तान विराट कोहली, मौजूदा रेग्युलर कप्तान रोहित शर्मा को पहले ही आराम दिया गया है. राहुल के चोटिल होने से भारत के टॉप-3 प्लेयर टीम से बाहर हैं. सूर्यकुमार यादव भी स्क्वॉड में नहीं हैं. ऐसे में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

Team India Captain KL Rahul has been ruled out of the T20I series against South Africa owing to a right groin injury while Kuldeep Yadav will miss out in the T20I series after getting hit on his right hand while batting in the nets last evening.@Paytm #INDvSA