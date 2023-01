KL Rahul-Athiya Shetty Marriage: केएल राहुल की शादी पर खूब बन रहे मीम्स, टीम इंडिया के खिलाड़ियों का डांस वायरल

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल ने 23 जनवरी (सोमवार) को शादी के बंधन में बंध गए. राहुल ने अथिया शेट्टी के साथ सात फेरे लिए हैं जो बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी हैं. दोनों की शादी सुनील शेट्टी के खंडाला फार्महाउस में हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में लगभग सौ लोगों को आमंत्रित किया गया था.

केएल राहुल की शादी पर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बन रहे हैं. वायरल हो रहे कुछ मीम्स में टीम इंडिया के क्रिकेटर्स डांस कर रहे हैं. वहीं कुछ मीम्स में चहल, रोहित और कोहली को पार्टी का आनंद लेते हुए दिखाया जाता है.

#KLRahulAthiyaShettyWedding



meanwhile all the cricket team at the wedding🤪#SunielShetty pic.twitter.com/bYrFQXqVY2 शादी के चलते केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया का पार्ट नहीं हैं. अब केएल राहुल फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए मैदान पर वापसी करेंगे. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से कानपुर में खेला जाना है. — Aashima Rai💯% FB (@AashimaRai4) January 23, 2023

Chef Rohit Sharma has arrived and wedding's cake Is almost ready to cut😭#KLRahulAthiyaShettyWedding pic.twitter.com/P2dSrjfbEr — Bharbhuti ji (@crickdevil) January 23, 2023

शादी समारोह में ईशांत शर्मा, वरुण एरोन जैसे क्रिकेटर्स भी उपस्थित रहे. इसके अलावा अभिनेता जैकी श्रॉफ, आयशा श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ, अंशुला कपूर, डायना पेंटी, समेत कई गणमान्य लोग भी इस सेरेमनी का पार्ट थे. सोशल मीडिया पर आधकारिक तौर पर प्री-वेडिंग फंक्शन की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मीम्स बनाने से फैन्स बाज नहीं आए.

Virat Kohli and Ishan Kishan rehearsing for KL Rahul's Baraat dance tonight. #KLRahulAthiyaShettyWedding pic.twitter.com/bhHP31ZzEV — Bharbhuti ji (@crickdevil) January 23, 2023

KL Rahul: I will not dance in my own wedding



Band waale: pic.twitter.com/auGCalZlLb — Sagar (@sagarcasm) January 23, 2023

केएल राहुल और अथिया की शादी को लेकर अफवाहें चल रही थीं लेकिन, दोनों अपने असाइनमेंट में बिजी थे जिसके चलते शादी में देरी हुई. फिलहाल शादी का जश्न उतने ग्रैंड तरीके से नहीं मना है, लेकिन आईपीएल 2023 की समाप्ति के बाद एक ग्रैंड पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा. इस ग्रैंड पार्टी में धोनी, कोहली समेत दुनिया के कई जाने-माने क्रिकेटर्स के शरीक होने की संभावना है.