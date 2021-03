कीरोन पोलार्ड के पिता का निधन, सचिन ने ट्वीट कर जताया दुख

वेस्टइंडीज के लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के कप्तान कीरोन पोलार्ड के पिता का निधन हो गया है. आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेलने वाले पोलार्ड ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी. पोलार्ड ने पिता के निधन की जानकारी देते हुए उनके साथ वाली फोटो शेयर की है.

इस तस्वीर में पोलार्ड और उनके पिता आईपीएल ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं. पोलार्ड के पिता के निधन पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शोक व्यक्त किया है.

सचिन ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी. सचिन ने लिखा कि मुझे अभी-अभी पता चला है कि आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे. इस दुख की इस घड़ी में आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. भगवान आपको इस क्षति से उबरने की शक्ति दे.

Just got to know about the demise of your father @KieronPollard55.

My deepest condolences to you & all your family members in this hour of grief.



May God give you the strength to overcome this loss.