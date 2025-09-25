Karun Nair: करुण नायर का छलका दर्द, टीम इंडिया से बाहर होने पर बोले- शब्द नहीं बचे...

वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 25 सितंबर (गुरुवार) को की गई. 15 सदस्यीय भारतीय टीम में करुण नायर को शामिल नहीं किया गया है. करुण ने हालिया इंग्लैंड दौरे के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. लेकिन 8 साल बाद हुई उनकी वापसी एक सीरीज तक ही सिमट कर रह गई.

करुण नायर इंग्लैंड दौरे पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. करुण ने 5 में से चार टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 25.62 के एवरेज से 205 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा. वो अर्धशतक उन्होंने ओवल टेस्ट मैच में जड़ा था, जहां भारत ने जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी कर ली थी. अब इस औसत प्रदर्शन के चलते ही उनकी टीम से दोबारा छुट्टी हो गई. टीम से बाहर होने के बाद अब करुण के लिए फिर से वापसी करना कतई आसान नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: 5 बल्लेबाज, 3 पेसर और 2 विकेटकीपर... वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया का ऐसा है कॉम्ब‍िनेशन

टीम इंडिया से बाहर होने पर करुण नायर का दिल टूट गया है. करुण ने कहा कि उन्हें सेलेक्शन की पूरी उम्मीद थी. करुण नायर का मानना है कि मुश्किल परिस्थितियों में बनाया गया वो अर्धशतक किसी शतक से कम नहीं था. करुण ने TOI से बातचीत में कहा, 'हां, मुझे उम्मीद थी कि मेरा चयन होगा. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं. मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं. मेरे लिए इसका जवाब देना बेहद मुश्किल है.'

Advertisement

'चयनकर्ताओं से पूछना चाहिए...'

करुण नायर ने आगे कहा, 'आपको चयनकर्ताओं से पूछना चाहिए कि वे क्या सोच रहे हैं. बात यह है कि जब पिछले टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने 50 रन बनाए थे. मुझे लगा कि मैंने टीम के लिए योगदान दिया, खासकर उस आखिरी मैच में, जिसे हमने जीता.'

कर्नाटक की टीम से ड्रॉप होने के बाद करुण नायर ने विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में दमदार वापसी की थी. रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद करुण से अनुभवी बैटर के तौर पर अच्छे खेल की आस थी, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट के अपने शानदार प्रदर्शन को इंटरनेशनल लेवल पर दोहरा नहीं पाए.

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया का अनलकी क्रिकेटर... ENG दौरे पर थे स्क्वॉड का हिस्सा, अब अचानक हुई छुट्टी

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

---- समाप्त ----