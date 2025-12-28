scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

122 छक्के और 1488 रन... इस 'अनजान' क्रिकेटर ने अपनी तूफानी बैटिंग से चौंकाया, 2025 में बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा 2025 में भारत ओर से सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. हैरान करने वाली बात यह रही कि इतने शानदार आंकड़ों के बावजूद अभिषेक साल 2025 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सातवें स्थान पर रहे.

Advertisement
X
ऑस्ट्रियाई बल्लेबाज करणबीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया है. (Photo: instagram/@europeancricket)
ऑस्ट्रियाई बल्लेबाज करणबीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया है. (Photo: instagram/@europeancricket)

साल 2025 में भारतीय टीम का प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल में शानदार रहा. भारत ने इस साल 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसमें उसने 16 में जीत हासिल की. 3 मुकाबले भारतीय टीम ने गंवाए और दो का नतीजा नहीं निकला. भारत ने इस साल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को घरेलू टी20 सीरीज में मात दी. वहीं ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टी20 सीरीज जीती. साथ ही अजेय रहते हुए एशिया कप 2025 अपने नाम किया.

भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की अहम भूमिका रही. इस साल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. अभिषेक ने 21 मैचों में 42.95 की औसत से 895 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे.

चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक शर्मा इस साल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सातवें स्थान पर रहे. इस साल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह ने बनाए. करणबीर के बल्ले से 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1488 रन निकले, जिसमें 2 शतक और 13 अर्धशतक शामिल रहे. इस दौरान उनका औसत 51.31 और स्ट्राइक रेट 174.85 रहा. करणबीर किसी एक कैलेडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने.

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur ने बनाया World Record!
Dipti Sharma
Dipti ने Women's T-20 International में रचा इतिहास!
India Beat Sri lanka
Indian Women Cricket Team ने Sri Lanka को धो डाला!
Gill Root Puran
Gill समेत Root और Pooran ने साल 2025 में काटा गदर!
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav का ये बयान क्यों हो रहा है वायरल?
Advertisement

करणबीर ने रिजवान-सूर्यकुमार को पछाड़ा
करणबीर सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2021 में 29 टी20I मैच खेलकर 1326 रन बनाए थे. बहरीन के फियाज अहमद इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने इसी साल 40 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1251 रन स्कोर किए. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव चौथे पायादान पर हैं, जिन्होंने 2022 में टी20 इंटरनेशनल में 1164 रन बनाए थे.

करणबीर सिंह ने इस साल टी20 इंटरनेशनल में 122 छक्के लगाए. पहली बार ऐसा हुआ, जब किसी बैटर ने एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में 100 या उससे ज्यादा छक्के जड़े. इस मामले में दूसरे स्थान पर फियाज अहमद हैं, जिन्होंने इसी साल टी20 इंटरनेशल में 69 छक्के लगाए. करणबीर ने जो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उसे तोड़ पाना काफी मुश्किल होग.

दाए हाथ के बल्लेबाज करणबीर सिंह अपने इस प्रदर्शन के चलते अब सुर्खियों में आ चुके हैं. करणबीर ने ऑस्ट्रिया के लिए अब तक 41 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 169.22 की स्ट्राइक रेट और 47.80 के एवरेज से 1721 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 16 अर्धशतक निकले.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement