Kapil Dev IPL: वर्कलोड मैनेजमेंट पर कपिल देव का बयान वायरल, बोले- तो खिलाड़ी ना खेलें IPL!

टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेल रही है, घर में एक के बाद एक दो सीरीज़ खेलने के बाद खिलाड़ी टी-20 वर्ल्डकप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं. उससे पहले भी मैच चल रहे थे, ऐसे में वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर काफी बातें होती हैं. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने खिलाड़ियों पर बन रहे दबाव को लेकर अहम बयान दिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. कपिल देव का कहना है कि अगर खिलाड़ियों को आईपीएल जैसे टूर्नामेंट से प्रेशर लगता है तो मत खेलें.



एक इवेंट में कपिल देव ने कहा, ‘मुझमें खेलने का जुनून था, मैं बात को बदलना चाहूंगा. मैं टीवी पर काफी बार सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि हम आईपीएल खेलते हैं, तो काफी प्रेशर होता है. मैं साफ कहना चाहूंगा कि तो मत खेलिए, क्या प्रेशर है? अगर आप में जुनून हैं, तो किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए.’

If Kapil Dev doesn't understand the word "depression", he should count himself very lucky. https://t.co/1YzOWCtCC6 — KASHISH (@crickashish217) October 9, 2022



पूर्व कप्तान ने कहा कि प्रेशर, डिप्रेशन ये सब अमेरिकी शब्द हैं. मैं ये सब नहीं समझता हूं, मैं किसान हूं और वही चीज़ें जानता हूं. अगर आपको खेल में मजा आता है तो आपको प्रेशर फील नहीं होता है. आपको बता दें कि कपिल देव का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Wonderful speech by Kapil Dev ,a true icon of Sports in India pic.twitter.com/5bodiESEHr — Aditya Nayak (@adityavnayak) October 9, 2022

Kapil Dev on what was 'pressure' then & now 👏 pic.twitter.com/uQ8pdxI9xC — Rosy (@rose_k01) October 9, 2022

इस बयान पर कई तरह की बहस छिड़ गई हैं. कुछ फैन्स ने इस बयान को सही ठहराया है, क्योंकि हाल ही में टी-20 वर्ल्डकप से पहले कई खिलाड़ी चोटिल हुए हैं जो आईपीएल के दौरान फिट थे. जबकि कुछ लोगों ने इस बयान को पीढ़ियों का गैप बताया है, जो सोच में अंतर बताता है.



अगर टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही टी-20 वर्ल्डकप खेलने के लिए तैयार है. टीम इंडिया 7 अक्टूबर को ही पर्थ पहुंच गई थी, जहां पर वह प्रैक्टिस में जुटी है. टीम इंडिया का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से है. उससे पहले भारत चार वॉर्म-अप मैच खेलेगा, इसमें से दो ऑफिशियल और दो नॉन-ऑफिशियल मैच हैं.