अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में घुसा तालिबान, पूर्व क्रिकेटर भी साथ

अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के बाद तालिबान की नजर अब वहां के क्रिकेट बोर्ड पर है. ये खूंखार आतंकी संगठन काबुल स्थित अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के ऑफिस में दाखिल हो चुका है, जिसकी तस्वीर सामने आई है.

तालिबान के इन आतंकियों के साथ पूर्व क्रिकेटर अब्दुल्लाह मजारी भी हैं. बता दें कि अब्दुल्लाह मजारी बाएं हाथ के स्पिनर हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 2 वनडे मैच भी खेले हैं. इसके अलावा वह 21 फर्स्ट क्लास मैच, 16 लिस्ट ए और 13 टी20 मुकाबले भी खेले हैं. अब्दुल्लाह मजारी शपागीजा टी20 लीग की टीम काबुल ईगल्स से भी खेल चुके हैं.

एसीबी ने दुनिया को दिलाया था भरोसा

इससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया को इस बात का भरोसा दिलाया था कि तालिबानी खौफ के बीच भी खेल को नुकसान नहीं पहुंचेगा. एसीबी के सीईओ हामिद शेनवारी ने यह दावा किया था कि क्रिकेट को इससे कोई नुकसान नहीं होगा. क्योंकि तालिबान इस खेल को ‘पसंद’ करता है और इसका समर्थन करता है.

शेनवारी ने कहा, ‘तालिबान क्रिकेट को प्यार करता है. शुरुआत से ही उन्होंने हमारा समर्थन किया है. वे हमारी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते.’ अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देखना होगा कि एसीबी महिला क्रिकेट के कार्यक्रमों का कैसे संचालन करता है. वर्तमान में 25 महिला क्रिकेटरों का एसीबी के साथ करार है.

Islamic Emirates Taliban have arrived in Afghanistan Cricket Board headquarters in Kabul accompanying by former national cricketer #AbdullahMazari too.#AFGvPAK pic.twitter.com/8uc7ix00I9