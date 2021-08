अगले तीन महीने एक्शन से भरपूर रहेगी क्रिकेट की दुनिया, खिलाड़ी बनेंगे 'मशीन'

क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अगले कुछ महीने बेहद व्यस्त रहने वाले हैं. वो चाहे भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, 14 नवंबर तक इन टीमों के खिलाड़ी मैदान पर चौके-छक्के मारते और गिल्लियां बिखेरते दिखेंगे. विराट ब्रिगेड के लिए खासतौर से अगले तीन महीने चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं. टीम इंडिया को इस दौरान एक के बाद एक तीन टूर्नामेंट (इंग्लैंड दौरा भी शामिल) खेलने हैं और इनके बीच में गैप कम है.

भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है. वह यहां पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज के दो मुकाबले हो चुके हैं और तीन बाकी हैं. अगले तीन मुकाबले 25 अगस्त से 14 सितंबर के बीच खेले जाएंगे. टीम इंडिया का ये दौरा 14 सितंबर को समाप्त होगा और उसके बाद वह UAE के लिए रवाना हो जाएगी.

टीम इंडिया के खिलाड़ी 19 सितंबर से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए UAE में होंगे. वे अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे.

IPL-14 का खिताबी मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा. खिलाड़ियों को जीत का जश्न मनाने का भी ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके दो दिन बाद यानी 17 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा. टूर्नामेंट में विराट ब्रिगेड का पहला मैच 24 अक्टूबर को होगा, जहां वह पाकिस्तान का सामना करेगी.

