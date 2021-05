जोफ्रा आर्चर ने केले की तरह गेंद फेंककर किया हैरान, वायरल हो रहा Video

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने चोट के बाद मैदान पर वापसी की है. उन्होंने काउंटी क्रिकेट के सेकंड इलेवन चैम्पियनशिप के मुकाबले में कमाल की गेंद फेंकी. आर्चर ने केले की शेप में गेंद फेंककर हर किसी को हैरान कर दिया.

उनकी इस गेंद पर बल्लेबाज चकमा खा गया और LBW हो गया. आर्चर की ये स्विंग देखने लायक थी. ससेक्स की ओर से खेलते हुए आर्चर ने सरे के मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज रिफर को अपनी बनाना स्विंग से आउट किया. जोफ्रा आर्चर ने हवा में गेंद को स्विंग की, जिसे बल्‍लेबाज समझ नहीं पाया. आर्चर की इस गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मुकाबले में आर्चर ने बल्‍ले से भी कमाल दिखाया. उन्‍होंने 46 गेंदों पर 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्‍के जड़े.

Not a bad delivery! 😅



Two wickets for @JofraArcher against Surrey's second XI yesterday, including this one... ☄️ pic.twitter.com/vBc5s09l4B