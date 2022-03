Women's World Cup: झूलन गोस्वामी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर बनीं

Women's World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने करियर के आखिरी पड़ाव में एक और नया मुकाम हासिल किया है. उन्होंने शनिवार (12 मार्च) को इतिहास रच दिया है. यह कीर्तिमान उन्होंने आसीसी महिला वर्ल्ड कप में हासिल किया है. झूलन करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रही हैं.

दरअसल, 39 साल की झूलन गोस्वामी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. झूलन ने अब तक वर्ल्ड कप में 40 विकेट झटके हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिन फुलस्टोन का रिकॉर्ड तोड़ा है. झूलन ने 31 मैच में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि लिन ने 20 मैच में ही यह विकेट हासिल कर लिए थे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में बनाया रिकॉर्ड

झूलन ने यह उपलब्धि शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में हासिल की है. 318 रन के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज टीम 162 रन पर ही सिमट गई. इस तरह यह मैच भारतीय टीम ने 155 रन से जीत लिया. मैच में झूलन गोस्वामी ने एक ही विकेट हासिल किया और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया.

झूलन ने वर्ल्ड कप में अपना रिकॉर्ड 40वां शिकार वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद को बनाया. झूलन ने यह सफलता 155 रन के स्कोर पर हासिल की थी. उन्होंने अनीसा को सब्सिट्यूट प्लेयर तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट कराया. अनीसा ने पारी संभालने की कोशिश में 27 बॉल खेलकर सिर्फ 2 रन बनाए थे. झूलन ने अपना 39वां शिकार पिछले मैच में न्यूजीलैंड की प्लेयर कैटी मार्टिन को बनाया था.

