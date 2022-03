IND vs WI Women's World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्डकप में अपना सबसे बड़ा स्कोर, WI को 155 रनों से पीटा

IND vs WI Women's World Cup: न्यूजीलैंड में खेले जा रहे ICC वुमन्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीत की पटरी पर लौट आई है. टूर्नामेंट में उसने तीन मैच में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है. शनिवार (12 मार्च) को हेमिल्टन में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 155 रन से करारी शिकस्त दी. मैच में उपकप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ शतक जमाए.

मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट गंवाकर 317 रन बनाए. यह वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम का अपना सबसे बड़ा स्कोर रहा. साथ ही टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया.

जनवरी 2013 में बनाया था बड़ा स्कोर

इससे पहले भारतीय टीम ने जनवरी 2013 में 6 विकेट गंवाकर 284 रन का स्कोर बनाया था. संयोग की बात है कि तब भी यह स्कोर वेस्टइंडीज के खिलाफ ही बनाया था. उस मुकाबले में भी वेस्टइंडीज टीम 285 रन के लक्ष्य के जवाब में 179 रन पर ही सिमट गई थी. इस तरह वह मुकाबला भी भारतीय टीम ने 105 रन से जीत लिया था.

