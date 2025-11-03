scorecardresearch
 

जेमिमा बनीं भारत की सोशल मीडिया सेंसेशन, वर्ल्ड कप जीत के बाद बढ़े लाखों फॉलोअर्स, जान‍िए- कौन है नंबर-1

अभी कुछ ही वक्त बीता है, जब भारत की स्टार क्र‍िकेटर जेमिमा रोड्रिग्स सोशल मीडिया पर नफरत और ट्रोलिंग का शिकार थीं. उन्हें उनके धर्म को लेकर धमकियां दी गई थीं. लेकिन आज वही जेमिमा भारत की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का चेहरा बन चुकी हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी हैं. जान‍िए- वर्ल्ड कप में जीत के बाद सोशल मीड‍िया पर कौन कितना फेमस हुआ है.

सोशल मीडिया पर भी भारत की बेटियों का जलवा
सोशल मीडिया पर भी भारत की बेटियों का जलवा

जब से भारत ने आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है, टीम की खिलाड़ियों के फॉलोअर्स में भारी इजाफा हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जेमिमा को मिला. उनके इंस्टाग्राम पर करीब 13 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े और वो गूगल ट्रेंड्स पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं.  उनके अलावा स्मृति मंधाना को करीब 5 लाख और कप्तान हरमनप्रीत कौर को करीब 2 लाख नए फॉलोअर्स मिले.

इंडिया टुडे की OSINT टीम के सोशल मीडिया एनालिसिस के मुताबिक, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी के मामले में टॉप पांच महिला क्रिकेटर में  जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शैफाली वर्मा और राधा यादव रहीं. 

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 सितंबर को हुई थी. गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों के मुताबिक, सेमीफाइनल तक खिलाड़ियों या टूर्नामेंट में ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा. लेकिन जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई, तभी सोशल मीडिया पर माहौल बदल गया.  30 अक्टूबर (सेमीफाइनल) और 2 नवंबर (फाइनल) के दौरान ज्यादातर खिलाड़ियों के नामों की सर्च अचानक आसमान छू गई.

फॉलोअर्स की कुल संख्या में अभी भी स्मृति मंधाना 1.3 करोड़ फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे हैं. उनके बाद हैं जेमिमा रोड्रिग्स (29 लाख), हरमनप्रीत कौर (25 लाख), शैफाली वर्मा (6.87 लाख) और दीप्ति शर्मा (5.61 लाख).

पिछले हफ्ते में सिर्फ जेमिमा ने ही करीब 13 लाख नए फॉलोअर्स जोड़े. उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की बड़ी वजह उनके संघर्ष की कहानी रही जो लोगों से गहराई से जुड़ गई. मैच के बाद उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा, जिसमें उन्होंने एंजायटी से जूझने की बात की, वो वीड‍ियो वायरल हो गया.

इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई फैन अकाउंट बनने लगे. वो आज उस जनरेशन का चेहरा बन गई हैं जो मानसिक स्वास्थ्य और सेल्फ-डाउट से लड़ रही है.

जो लोग नहीं जानते कि पिछले साल जेमिमा को उनके ईसाई धर्म को लेकर ऑनलाइन ट्रोल किया गया था. मामला तब शुरू हुआ, जब मुंबई के खार जिमखाना ने उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी. कुछ सदस्यों ने उनके पिता इवान रोड्रिग्स पर धार्मिक गतिविधियों के लिए क्लब का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. हालांकि इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई थी.

टॉकवॉकर के ‘X’ (ट्विटर) डेटा एनालिसिस के अनुसार कप्तान हरमनप्रीत कौर सोशल मीडिया चर्चाओं में सबसे आगे रहीं, उनका सोशल मीड‍िया पर 70,000 से ज्यादा बार जिक्र हुआ. दीप्ति शर्मा 22 विकेट और 215 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं और उनके बारे में करीब 60,000 पोस्ट्स की गईं.

वहीं 21 साल की शैफाली वर्मा ने फाइनल में 78 गेंदों पर 87 रन की शानदार पारी खेली. वो एक घायल खिलाड़ी की जगह शामिल हुई थी और अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया.

