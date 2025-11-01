महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 नवंबर को भ‍िड़ंत होनी है. यह मुकाबला रव‍िवार (2 नवंबर) को नवी मुंबई के डीवाई पाट‍िल स्टेडियम खेला जाएगा. यह वही स्टेड‍ियम है, जहां भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेल‍िया को रिकॉर्ड रनचेज कर 5 विकेट से हराया था.

सेमीफाइनल में 7 बार की वर्ल्ड चैम्प‍ियन ऑस्ट्रेल‍िया को हराने के बाद जेमिमा रोड्र‍िग्स बेहद भावुक दिखीं. मैच जीतने के बाद वो मैदान पर इमोशनल हुईं, 'प्लेयर ऑफ द मैच' का ख‍िताब लेने के दौरान भी उनके आंसू छलके, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एंग्जाइटी, खुद के फॉर्म और टीम से ड्रॉप होने पर बात की.

अब जेम‍िमा का एक और नया वीडियो BCCI ने शेयर किया है. जहां पहले महिला टीम के फील्ड‍िंग कोच मुनीश बाली ने पहले टीम को संबोध‍ित किया और बाद में जेम‍िमा बोलीं. जेम‍िमा को इस दौरान उनकी शानदार फील्ड‍िंग के लिए मेडल भी दिया गया.

मुनीश ने इस वीडियो में रेणुका ठाकुर की तारीफ की, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ इन्होंने 10 बार बॉल रोकी. वहीं श्री चरणी के कॉट एंड बोल्ड की उन्होंने तारीफ की. क्रांत‍ि गौड़ ने जिस तरह मैदान में डाइव लगाई, उससे भी फील्ड‍िंग कोच खुश दिखे.

जेमिमा को म‍िला बेस्ट फील्डर के लिए मेडल

जेमिमा रोड‍्रिग्स ने ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ मुकाबले में एक रन आउट किया और एक शानदार कैच भी पकड़ा, इसके लिए उनको बेस्ट फील्डर का अवॉर्ड दिया गया.

जेमिमा रॉड्र‍िग्स ने BCCI के शेयर वीडियो में क्या कहा?

जब जेमिमा को बेस्ट फील्डर का मेडल दिया गया तो उन्होंने ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ अपनी पारी का भी जिक्र किया. जेमिमा ने कहा-जब मैं 85 रन पर थी तो थक चुकी थी. टीम की ख‍िलाड़ी लगातार मैदान में आ रही थीं और मुझे पीने के लिए पानी दे रही थीं.

इस दौरान जेमिमा ने दीप्त‍ि शर्मा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दीप्त‍ि से मैंने कहा मुझसे बात करते रहना, इसके बाद उसने (दीप्त‍ि) ने मुझे लगातार मोटिवेट किया, उसने मेरे एक रन के लिए अपना विकेट भी कुर्बान कर दिया. जब वो वापस जा रही थी तो उसने मुझसे कहा कि कोई नहीं, बस तू मैच खत्म करके आना...

जेम‍िमा ने कहा कई बार होता है कि खास पारियों की बात होती है, लेकिन यह बिना पार्टनरश‍िप और छोटी पारियों के बिना संभव नही है. यह कई बार नोटिस नहीं होता है, लेकिन दीप्त‍ि, ऋचा घोष, अमनजोत कौर की पार‍ियां बेहद अहम रहीं. उन्होंने कहा-मेरी दीदी (हरमन) के साथ शानदार पार्टनरश‍िप हुई.

पहले कई बार हुआ कि जब हमारा एक विकेट गिरता था तो उसके बाद हम मैच हार जाते थे, लेकिन इसे अब इस टीम इंड‍िया ने बदल दिया है. वीडियो के अंत में उन्होंने यही कहा कि अब इतना किया है, बस एक और... जेम‍िमा का इशारा फाइनल जीतने की ओर था.

भारतीय टीम इससे पहले 2005, 2017 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी है. ऐसे में अब उसके पास पहली बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल को जीतने का मौका है.

