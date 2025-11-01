scorecardresearch
 

Feedback

'इतना किया है, एक मैच और...', वर्ल्ड कप फाइनल से पहले जेमिमा रोड्र‍िग्स का ड्रेसिंग रूम स्पीच VIRAL, टीम में भरा जोश

महिला वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ सेमीफाइनल मैच की 'प्लेयर ऑफ द मैच' जेम‍िमा रोड्र‍िग्स का ड्रेसिंग रूप स्पीच वायरल हो रहा है. इसे BCCI ने शेयर किया. अब जेम‍िमा से वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में भी बड़े धमाके की उम्मीद है.

Advertisement
X
जेम‍िमा रोड्र‍िग्स ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ऐसा स्पीच दिया है, जिसकी खूब चर्चा है (Photo: X/@BCCIWomen)
जेम‍िमा रोड्र‍िग्स ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ऐसा स्पीच दिया है, जिसकी खूब चर्चा है (Photo: X/@BCCIWomen)

महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 नवंबर को भ‍िड़ंत होनी है. यह मुकाबला रव‍िवार (2 नवंबर) को नवी मुंबई के डीवाई पाट‍िल स्टेडियम खेला जाएगा. यह वही स्टेड‍ियम है, जहां भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेल‍िया को रिकॉर्ड रनचेज कर 5 विकेट से हराया था.  

सेमीफाइनल में 7 बार की वर्ल्ड चैम्प‍ियन ऑस्ट्रेल‍िया को हराने के बाद जेमिमा रोड्र‍िग्स बेहद भावुक दिखीं. मैच जीतने के बाद वो मैदान पर इमोशनल हुईं, 'प्लेयर ऑफ द मैच' का ख‍िताब लेने के दौरान भी उनके आंसू छलके, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एंग्जाइटी, खुद के फॉर्म और टीम से ड्रॉप होने पर बात की. 

अब जेम‍िमा का एक और नया वीडियो BCCI ने शेयर किया है. जहां पहले महिला टीम के फील्ड‍िंग कोच मुनीश बाली ने पहले टीम को संबोध‍ित किया और बाद में जेम‍िमा बोलीं. जेम‍िमा को इस दौरान उनकी शानदार फील्ड‍िंग के लिए मेडल भी दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Ind Vs Aus Tribute
Ind-Aus की टीम मैदान में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरी? 
Jemimas unbeaten century leads India to the final with the biggest victory in the World Cup.
महिला विश्व कप: जेमिमा का शानदार शतक, ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में भारत 
Harmanpreet Kaur and Laura Wolvaardt
बारिश से धुला वर्ल्ड कप फाइनल, तो भारत-SA में कौन सी टीम बनेगी चैम्पियन? जानें गणित 
Jemimah Rodrigues after IND vs AUS Semifinal Match
एंग्जाइटी, रील बनाने पर ट्रोल, हर द‍िन रोईं... जेमिमा ने क्या-क्या झेला? झकझोर देगी कमबैक स्टोरी!  
Alysa Healy
Aus Captain Alyssa Healy का हार के बाद दर्द आया बाहर! 

मुनीश ने इस वीडियो में रेणुका ठाकुर की तारीफ की, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ इन्होंने 10 बार बॉल रोकी. वहीं श्री चरणी के कॉट एंड बोल्ड की उन्होंने तारीफ की. क्रांत‍ि गौड़ ने जिस तरह मैदान में डाइव लगाई, उससे भी फील्ड‍िंग कोच खुश दिखे.   

Advertisement

जेमिमा को म‍िला बेस्ट फील्डर के लिए मेडल 
जेमिमा रोड‍्रिग्स ने ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ मुकाबले में एक रन आउट किया और एक शानदार कैच भी पकड़ा, इसके लिए उनको बेस्ट फील्डर का अवॉर्ड दिया गया. 

जेमिमा रॉड्र‍िग्स ने BCCI के शेयर वीडियो में क्या कहा? 
जब जेमिमा को बेस्ट फील्डर का मेडल दिया गया तो उन्होंने ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ अपनी पारी का भी जिक्र किया. जेमिमा ने कहा-जब मैं 85 रन पर थी तो थक चुकी थी. टीम की ख‍िलाड़ी लगातार मैदान में आ रही थीं और मुझे पीने के लिए पानी दे रही थीं. 

इस दौरान जेमिमा ने दीप्त‍ि शर्मा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दीप्त‍ि से मैंने कहा मुझसे बात करते रहना, इसके बाद उसने (दीप्त‍ि) ने मुझे लगातार मोटिवेट किया, उसने मेरे एक रन के लिए अपना विकेट भी कुर्बान कर दिया. जब वो वापस जा रही थी तो उसने मुझसे कहा कि कोई नहीं, बस तू मैच खत्म करके आना... 

जेम‍िमा ने कहा कई बार होता है कि खास पारियों की बात होती है, लेकिन यह बिना पार्टनरश‍िप और छोटी पारियों के बिना संभव नही है. यह कई बार नोटिस नहीं होता है, लेकिन दीप्त‍ि, ऋचा घोष, अमनजोत कौर की पार‍ियां बेहद अहम रहीं. उन्होंने कहा-मेरी दीदी (हरमन) के साथ शानदार पार्टनरश‍िप हुई. 

Advertisement

पहले कई बार हुआ कि जब हमारा एक विकेट गिरता था तो उसके बाद हम मैच हार जाते थे, लेकिन इसे अब इस टीम इंड‍िया ने बदल दिया है. वीडियो के अंत में उन्होंने यही कहा कि अब इतना किया है, बस एक और... जेम‍िमा का इशारा फाइनल जीतने की ओर था.  

भारतीय टीम इससे पहले 2005, 2017 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी है. ऐसे में अब उसके पास पहली बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल को जीतने का मौका है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement