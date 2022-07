Jasprit Bumrah wife Sanjana Ganesan: जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने किया अंग्रेजों को ट्रोल, बोलीं- मैं जहां खड़ी हूं, वहां नहीं आ सकते

Jasprit Bumrah wife Sanjana Ganesan: भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में बुरी तरह शिकस्त दी है. इस जीत के हीरो टीम इंडिया के स्टार पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह रहे हैं. उन्होंने मैच में 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी.

ओवल में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 110 रनों पर समेटकर 10 विकेट से जीत हासिल कर ली. इसी के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त भी हासिल कर ली. अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा मैच 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा.

मैच के बाद जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल किया. संजना एंकर हैं. उन्होंने एंकरिंग करते हुए कहा कि मैं फूड एरिया में हूं और जिस दुकान के पास खड़ी हूं, वहां इंग्लिश बल्लेबाज आना नहीं चाहेंगे. संजना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. फैन्स भी जमकर मजे ले रहे हैं.

इंग्लैंड के फैन्स मैच ही नहीं देखना चाहते

वीडियो में संजना ने कहा, 'यह फूड एरिया काफी व्यस्त है. यह इंग्लिश फैन्स से भरा हुआ है, क्योंकि वे क्रिकेट मैच नहीं देखना चाहते हैं. साथ ही यहां कई सारी शानदार दुकानें हैं. यहां हॉट डॉग और टिपिकल मैच डे फूड मौजूद हैं. हम यहां एक दुकान के पास आए हैं, जहां इंग्लैंड के ज्यादातर बल्लेबाज आना पसंद नहीं करेंगे. इसे 'क्रिस्पी डक' कहते हैं.'

While our bowlers bagged some 🦆s on the field, @SanjanaGanesan 'wrap'ped up some 🦆s off the field at #TheOval 😋#ENGvIND #SonySportsNetwork pic.twitter.com/SzzQ9dVEaJ