IND vs WI: बुमराह OUT, पडिक्कल IN... दिल्ली टेस्ट में इन 2 बदलावों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जाना है. ये मुकाबला 10 अक्टूबर से शुरू होगा. अहमदाबाद में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. लेकिन अब दूसरे मैच से पहले प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा जसप्रीत बुमराह की है. क्योंकि पहले टेस्ट में भी उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर चर्चा जारी थी, क्योंकि एशिया कप फाइनल के केवल 3 दिन बाद ही उन्हें टेस्ट मैच खेलना था.

हालांकि, बुमराह ने ये मुकाबला खेला और अच्छी गेंदबाजी भी की. लेकिन अब दिल्ली टेस्ट में उन्हें आराम दिया जा सकता है. क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम भारत के सामने बेहद कमजोर दिख रही है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मैनेजमेंट की कोशिश होगी की वो अपने स्टार गेंदबाज को फ्रेश रखे.

प्रसिद्ध कृष्णा जसप्रीत बुमराह की जगह?

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बुमराह को घरेलू सीरीज़ में खिलाने का कारण क्या था. यह समझा गया था कि बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करना शीर्ष प्राथमिकता में है. लेकिन फिर उन्हें सबसे कमजोर टेस्ट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ क्यों खिलाया गया? अगर विचार यह था कि बुमराह अपनी लय में वापस आएं, क्योंकि वे एशिया कप में ऑफ-कलर थे, तो वह मकसद अब पूरा हो गया है. बुमराह को आराम देना न केवल उन्हें आगामी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज़ के लिए तरोताज़ा रखेगा बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी अपना पहला घरेलू टेस्ट खेलने का मौका देगा.

देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलेगा?

वर्तमान में भारत तीन ऑलराउंडरों के साथ खेल रहा है. अगले साल जब भारत न्यूजीलैंड जाएगा, तब वे रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी तीनों को नहीं खिला पाएंगे. संभावना है कि जडेजा और सुंदर में से किसी एक को बाहर बैठना पड़े. भारत को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो नंबर छह पर खेल सकें. फिलहाल जडेजा यह भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वे जल्द ही संन्यास ले सकते हैं. करुण नायर इंग्लैंड में इस भूमिका में सफल नहीं रहे, इसलिए टीम को आदर्श रूप से देवदत्त पडिक्कल को इस पोज़िशन पर आज़माना चाहिए.

भारत की टेस्ट टीम (वेस्टइंडीज के खिलाफ): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

