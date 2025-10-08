scorecardresearch
 

Feedback

IND vs WI: बुमराह OUT, पडिक्कल IN... दिल्ली टेस्ट में इन 2 बदलावों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट आसानी से जीत लिया है और अब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के पास टीम चयन को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है. मुख्य चर्चा जसप्रीत बुमराह को आराम देने पर हो सकती है ताकि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिले और बुमराह ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए फ्रेश रहें.

Advertisement
X
दिल्ली में खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच (Photo: AP)
दिल्ली में खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच (Photo: AP)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जाना है. ये मुकाबला 10 अक्टूबर से शुरू होगा. अहमदाबाद में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. लेकिन अब दूसरे मैच से पहले प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा जसप्रीत बुमराह की है. क्योंकि पहले टेस्ट में भी उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर चर्चा जारी थी, क्योंकि एशिया कप फाइनल के केवल 3 दिन बाद ही उन्हें टेस्ट मैच खेलना था. 

हालांकि, बुमराह  ने ये मुकाबला खेला और अच्छी गेंदबाजी भी की. लेकिन अब दिल्ली टेस्ट में उन्हें आराम दिया जा सकता है. क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम भारत के सामने बेहद कमजोर दिख रही है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मैनेजमेंट की कोशिश होगी की वो अपने स्टार गेंदबाज को फ्रेश रखे. 

प्रसिद्ध कृष्णा जसप्रीत बुमराह की जगह?

सम्बंधित ख़बरें

SIRAJ
'तब दुनिया तुम्हें गाली देगी...', धोनी के इस गुरुमंत्र ने बदल दिया सिराज का मिजाज 
India bowler Mohammed Siraj shares a joke with India coach Gautam Gambhir after day five of the Fifth Test Match between England and India
दिल्ली टेस्ट से पहले टीम इंडिया का कोच गंभीर के घर होगा 'डिनर सेशन', बनेगी स्ट्रेटजी! 
Team Indias spectacular victory over the West Indies! Jadeja shines.
टीम इंडिया की वेस्ट इंडीज पर शानदार जीत, पारी और 140 रनों से हराया 
Shubman Gill and Ravindra Jadeja
टीम इंडिया की अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत, वेस्टइंडीज ने तीसरे ही दिन घुटने टेके 
KL.Rahul
West Indies के खिलाफ KL. Rahul ने जड़ा शतक! 

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बुमराह को घरेलू सीरीज़ में खिलाने का कारण क्या था. यह समझा गया था कि बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करना शीर्ष प्राथमिकता में है. लेकिन फिर उन्हें सबसे कमजोर टेस्ट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ क्यों खिलाया गया? अगर विचार यह था कि बुमराह अपनी लय में वापस आएं, क्योंकि वे एशिया कप में ऑफ-कलर थे, तो वह मकसद अब पूरा हो गया है. बुमराह को आराम देना न केवल उन्हें आगामी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज़ के लिए तरोताज़ा रखेगा बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी अपना पहला घरेलू टेस्ट खेलने का मौका देगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली टेस्ट से पहले टीम इंडिया का कोच गंभीर के घर होगा 'डिनर सेशन', वेस्टइंडीज के खिलाफ बनेगी स्ट्रेटजी!

देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलेगा?

वर्तमान में भारत तीन ऑलराउंडरों के साथ खेल रहा है. अगले साल जब भारत न्यूजीलैंड जाएगा, तब वे रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी तीनों को नहीं खिला पाएंगे. संभावना है कि जडेजा और सुंदर में से किसी एक को बाहर बैठना पड़े. भारत को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो नंबर छह पर खेल सकें. फिलहाल जडेजा यह भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वे जल्द ही संन्यास ले सकते हैं. करुण नायर इंग्लैंड में इस भूमिका में सफल नहीं रहे, इसलिए टीम को आदर्श रूप से देवदत्त पडिक्कल को इस पोज़िशन पर आज़माना चाहिए.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने 13 साल पहले शुभमन गिल को लेकर की थी भविष्यवाणी, कप्तानी छिनी तो वायरल हुआ पोस्ट

भारत की टेस्ट टीम (वेस्टइंडीज के खिलाफ): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement