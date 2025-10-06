दिल्ली टेस्ट से पहले टीम इंडिया का कोच गंभीर के घर होगा 'डिनर सेशन', वेस्टइंडीज के खिलाफ बनेगी स्ट्रेटजी!

टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में है और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बीच, टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के लिए एक खास पहल की है. गौतम गंभीर ने पूरी भारतीय टीम और सपोर्ट स्टाफ को 8 अक्टूबर की शाम अपने दिल्ली स्थित घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है. यह आयोजन खिलाड़ियों के लिए रिलैक्स करने और टीम बॉन्डिंग बढ़ाने का मौका होगा.

गंभीर ने खिलाड़ियों को किया इनवाइट

गौतम गंभीर का यह कदम टीम के भीतर एक सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में उठाया गया है. दिल्ली उनका होमटाउन है, इसलिए उन्होंने खिलाड़ियों को अपने घर बुलाकर एक फैमिली जैसी शाम बिताने की योजना बनाई है.

सूत्रों के अनुसार, टीम इंडिया 8 अक्टूबर को अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर का ट्रेनिंग सेशन करेगी और अभ्यास के बाद सीधा गंभीर के घर पहुंचेगी. बता दें कि अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही विभागों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला.

यह भी पढ़ें: IND vs WI Highlights: टीम इंडिया की अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत, वेस्टइंडीज ने तीसरे ही दिन टेके घुटने, जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन

Advertisement

इस मैच में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए. वहीं, मोहम्मद सिराज ने मैच में कुल 7 विकेट झटके (पहली पारी में 4, दूसरी में 3).

टीम इंडिया में बदलाव और नया युग

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है. हाल ही में शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाया गया, जिन्होंने रोहित शर्मा की जगह ली. अब गिल और गंभीर दोनों ही टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में कप्तान-कोच जोड़ी के रूप में साथ काम करेंगे, जबकि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) फिलहाल टी20 टीम की कमान संभाल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ध्रुव जुरेल ने शतक जड़कर किया गन सैल्यूट, केएल राहुल-रवींद्र जडेजा का भी दिखा खास अंदाज, VIDEO

वेस्टइंडीज सीरीज के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. ऐसे में दिल्ली टेस्ट भारत के लिए आत्मविश्वास और लय बनाए रखने का बेहतरीन मौका होगा.

---- समाप्त ----