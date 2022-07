Jasprit Bumrah: बूम-बूम जसप्रीत बुमराह का कमाल, क्या हर फॉर्मेट के सबसे बेस्ट बॉलर बन गए हैं जसप्रीत?

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह का कमाल देखने को मिला. 12 जुलाई को हुए मैच में जसप्रीत बुमराह कातिलाना बॉलिंग करते हुए 19 रन देकर 6 विकेट लिए, जो वनडे क्रिकेट में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है. टेस्ट हो या वनडे, टी-20 पिछले पांच साल से जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के सबसे अहम बॉलर बने हुए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ बरपाया कहर

द ओवल में खेले गए पहले मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनी. ये फैसला सही साबित किया, जसप्रीत बुमराह के पहले स्पेल ने. जब उन्होंने शुरुआती चार ओवर में सिर्फ 5 रन देकर ही 4 विकेट ले लिए. और इंग्लैंड की पारी खत्म होते-होते ये आंकड़ा 19 रन देकर 6 विकेट पर पहुंच गया.

क्या हर फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर हैं बुमराह?

2016 में टीम इंडिया में एंट्री लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने पिछले पांच साल में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि अब उनकी गिनती मौजूदा वक्त के बेस्ट बॉलर में होती है. वह टीम इंडिया के लिए एक मैच विनर हैं, उनको भविष्य के कप्तान के तौर पर भी देखा जाता है और एक टेस्ट में वह कप्तानी कर भी चुके हैं.

