पाकिस्तान दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने गई श्रीलंका की टीम सुरक्षा चिंताओं के चलते स्वदेश लौटना चाहती है, क्योंकि इस्लामाबाद में हुए एक भीषण आत्मघाती हमले ने खिलाड़ियों को डरा दिया है. श्रीलंका की टीम दहशत में है. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने दावा किया कि सीरीज जारी रहेगी, बस उसका शेड्यूल थोड़ा बदला गया है.

दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में गुरुवार को दूसरा वनडे खेला जाना था, लेकिन अब इसे शुक्रवार तक टाल दिया गया है, जबकि तीसरा मैच अब 15 नवंबर की बजाय 16 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा.



श्रीलंका ने इस सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम भेजी है और समाचार एजेंसी PTI को सूत्रों ने बताया कि उनमें से कम से कम आठ खिलाड़ी घर लौटना चाहते हैं. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने खिलाड़ियों की इस मांग को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उन्हें और टीम के सपोर्ट स्टाफ को दौरा जारी रखने का निर्देश दिया है.

SLC ने बयान में कहा टीम प्रबंधन ने हमें सूचित किया कि पाकिस्तान दौरे पर गई राष्ट्रीय टीम के कई खिलाड़ियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्वदेश लौटने का अनुरोध किया है. इस पर SLC ने तुरंत खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सभी चिंताओं पर PCB और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि पूरी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.



पाकिस्तान ने मंगलवार को खेले गए पहले वनडे में छह रन से जीत दर्ज की थी. श्रीलंका की टीम इस वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ एक ट्रांयुगलर सीरीज भी खेलेगी.

PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने एक्स (X) पर लिखा- श्रीलंकाई टीम के पाकिस्तान दौरा जारी रखने के फैसले के लिए आभार. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे मैच अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे.

SLC ने कहा जो जाएंगे उनकी जगह आएंगे र‍िप्लेसमेंट

SLC ने कहा है कि जो खिलाड़ी वाकई लौटना चाहेंगे, उनके स्थान पर तुरंत रिप्लेसमेंट भेजे जाएंगे. बयान में कहा गया- यदि कोई खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ सदस्य SLC के निर्देशों के बावजूद स्वदेश लौटने का फैसला करता है, तो श्रीलंका क्रिकेट तुरंत उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट भेजेगा ताकि सीरीज़ बाधित न हो. अगर कोई खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ सदस्य इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उनके व्यवहार की औपचारिक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी.

श्रीलंका की टीम है टेंशन में, PCB ने बताया

PCB के सूत्रों ने भी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर श्रीलंका की टीम की चिंताओं की पुष्टि की है. एक सूत्र ने बताया- यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को उनके बोर्ड ने यह विकल्प दिया कि वे दौरा जारी रखना चाहते हैं या वापस लौटना चाहते हैं. इससे पहले श्रीलंकाई उच्चायुक्त ने गृह मंत्री और PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी से सुरक्षा ब्रीफिंग के लिए मुलाकात की थी. SLC के सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ी इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बेहद नजदीक है.



दरअसल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमले में ज्यूडेश‍ियल कॉम्पलेक्स के बाहर कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे पास के रावलपिंडी में भी दहशत फैल गई थी, उसी दिन जब दोनों टीमों ने पहला वनडे खेला था. चार साल पहले भी न्यूजीलैंड टीम को सुरक्षा खतरे मिलने के बाद रावलपिंडी से बिना खेले ही स्वदेश लौटना पड़ा था. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.



