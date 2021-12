IPL Retention: किस टीम ने रिटेंशन में कितना किया खर्च... जानें पर्स में अब कितने रुपये बचे?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के लिए मेगा ऑक्शन जल्द होने वाला है. इससे पहले सभी टीमों ने अपने रिटेन किए प्लेयर्स की लिस्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंप दी है. इस रिटेंशन प्रक्रिया में सभी टीमों ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स को रिटेन किया है. इसके लिए उन्होंने जमकर पैसा भी लुटाया है.

दरअसल, बीसीसीआई ने हर टीम को सिर्फ 4 ही खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति दी थी, जिसमें कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो विदेशी खिलाड़ी रख सकते थे. सभी रिटेन प्लेयर्स के लिए बीसीसीआई ने एक राशि भी निर्धारित की थी. उसी के तहत सभी फ्रेंचाइजीज ने प्लेयर्स को रिटेन किए हैं.

हर टीम के पर्स में थे 90 करोड़ रुपए

भारतीय बोर्ड ने इस बार सभी फ्रेंचाइजीज को खिलाड़ी रिटेन करने और नीलामी में खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी. ऐसे में रिटेंशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजाब किंग्स के पर्स में सबसे ज्यादा 72 करोड़ रुपए बचे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो ही खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इन दो प्लेयर्स पर पंजाब टीम ने सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं.

