IPL 2022: धोनी-पंत-रोहित संभालेंगे कमान, जानिए बाकी टीमों के कप्तान?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के लिए मेगा ऑक्शन जल्द होने वाली है. इसके लिए सभी फ्रेंचाइजीज ने अपने रिटेन किए प्लेयर्स की लिस्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंप दी है. इस सीजन से 2 नई टीमें भी जुड़ने वाली हैं. ऐसे में टूर्नामेंट काफी रोमांचक होने वाला है. अब तक रिटेन प्लेयर्स से काफी क्लियर हो गया है कि कौन-सा प्लेयर किस टीम की कप्तानी करने वाला है.

हालांकि कुछ टीमों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उन्होंने भी हिंट देकर ज्यादातर खुलासा कर ही दिया है. आइए जानते हैं कौन सा खिलाड़ी किस टीम की कमान संभालने वाला है. कई टीमों के कप्तान तो तय हैं, जबकि कुछ ने संकेत दिए हैं.

मुंबई इंडियंस (MI)

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीता है. फ्रेंचाइजी ने इस बार फिर रोहित को रिटेन किया है. ऐसे में वे फिर से मुंबई की कप्तानी करते नजर आएंगे. मुंबई टीम की कप्तानी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. हालांकि पिछले सीजन में मुंबई टीम प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाई थी, लेकिन उसका असर कप्तानी पर देखने को नहीं मिलेगा. मुंबई ने रोहित के अलावा जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और कीरोन पोलार्ड को भी रिटेन किया है.

