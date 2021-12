IPL 2022: हैदराबाद से अलग हुए राशिद-वॉर्नर, इन दो कश्मीरी युवाओं को टीम ने किया रिटेन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन की तैयारियां तेजी से जारी हैं. मेगा ऑक्शन भी अब करीब है. इससे पहले सभी टीमों ने अपने रिटेन किए प्लेयर्स की लिस्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंप दी है. इस रिटेंशन लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले सामने आए हैं. ज्यादातर टीमों ने बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो कुछ प्लेयर्स ने ही टीम से किनारा कर लिया है.

ऐसा कुछ मामला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के साथ भी सामने आया है. आपसी मतभेद के चलते पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर ने टीम को छोड़ना ही बेहतर समझा. फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया है. इसी के साथ हैदराबाद ने दिग्गज स्पिनर राशिद खान को भी रिलीज कर दिया है. जबकि दो युवा कश्मीरी प्लेयर अब्दुल समद और उमरान मलिक को रिटेन किया है. फ्रेंचाइजी ने कप्तान केन विलियमसन को भी रिटेन किया है. इस सीजन में यही कप्तानी भी करते नजर आएंगे.

हरफनमौला हैं अब्दुल समद

ऑलराउंडर अब्दुल समद ने अब तक टूर्नामेंट में 23 मैच खेले, जिसमें 15.85 की औसत से 222 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 146 का रहा है. उनका बेस्ट स्कोर 33 है. अब्दुल ने अब तक 14 छक्के और 12 चौके जमाए हैं. बॉलिंग में अब्दुल समद ने अब तक सिर्फ 8 ओवर ही गेंदबाजी की है, जिसमें 2 ही विकेट झटके हैं. अब्दुल और उमरान दोनों ही अनकैप्ड प्लेयर हैं, इस कारण उन्हें फ्रेंचाइजी ने 4-4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है.

