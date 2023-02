IPL Schedule: आईपीएल 2023 में 31 मार्च से मचेगा धमाल, पहले मैच में भिड़ेंगी चेन्नई-गुजरात, जारी हुआ पूरा शेड्यूल

IPL Schedule 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फैन्स के लिए खुशखबरी सामने आई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस बार आईपीएल का आगाज 31 मार्च को होगा. इस बार टूर्नामेंट में कुल 70 लीग मैच खेले जाएंगे. 21 मई तक ग्रुप स्टेज के मैच होंगे. 52 दिन तक चलने वाले इस सीजन का खिताबी मुकाबला 28 मई को खेला जाएगा.

इस बार आईपीएल में ओपनिंग मैच हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइन्स (GT) टीम का होना है. गुजरात टीम का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा.

आईपीएल 2023 का पूरा शेड्यूल क्लिक कर देखें

इस बार खेले जाएंगे कुल 70 लीग मुकाबले

आईपीएल 2023 सीजन का ओपनिंग मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 70 लीग मैच खेले जाएंगे. इस दौरान फैन्स को 18 डबल हेडर देखने को मिलेंगे. डबल हेडर मतलब एक दिन में दो मैच खेले जाएंगे. शाम के मुकाबले 7.30 बजे से, जबकि दोपहर के मैच 3.30 बजे से खेले जाएंगे.

पिछली बार की रनरअप राजस्थान का मैच 2 अप्रैल को

आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटन्स ने खिताब जीता था. उसने फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स को करारी शिकस्त दी थी. इस बार गुजरात ही टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच खेलेगी. मगर इस बार राजस्थान टीम अपना पहला मैच 2 अप्रैल को खेलेगी. उसका मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा.

आईपीएल 2023 के शुरुआती 5 मैच

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स, 31 मार्च

पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 1 अप्रैल

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 1 अप्रैल

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स, 2 अप्रैल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस, 2 अप्रैल

