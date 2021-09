IPL: आखिरी ओवर में कार्तिक का कमाल, बोले- इस वजह से मिली कामयाबी

आईपीएल 2021 के 32वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 2 रनों से मात दी. राजस्थान की जीत के हीरो तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी रहे, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए. पंजाब को आखिरी ओवर से सिर्फ 4 रनों की दरकार थी और उसके 8 विकेट शेष थे. लेकिन उत्तर प्रदेश के इस युवा गेंदबाज ने अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ खेल को बदल दिया. त्यागी ने आखिरी ओवर में निकोलस पूरन और दीपक हुड्डा को आउट किया और महज एक रन खर्च किया.

20 साल के कार्तिक त्यागी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारत में आईपीएल के पहले लेग के दौरान मैं चोटिल था. लेकिन जब मैं ठीक हुआ तो इस लीग को स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया, जिसका मुझे काफी दुख हुआ. अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं सालों से अपने सीनियर खिलाड़ियों से बात करता रहा हूं और वे मुझे बताते रहते हैं कि चीजें इस प्रारूप में बदलती रहती हैं. इसलिए मुझे अपने पर भरोसा रखने की जरूरत है.'

मैन ऑफ द त्यागी ने कहा, 'मैंने हमेशा हर किसी से सुना है और इस फॉर्मेट में मुकाबलों को भी देखा है, जहां अजीब चीजें हुई हैं. मैं आज इस खास मौके पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भाग्यशाली था. मैं शुरुआत में थोड़ी छोटी गेंदबाजी कर रहा था, बाद में ढेर सारे फीडबैक मिलने के बाद मैंने इस पर भी काम किया.'

रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने जीत के बाद कहा, 'यह मजाकिया हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास था कि हम मैच जीत सकते हैं. मैंने अंतिम ओवरों के लिए मुस्ताफिजुर और त्यागी के ओवरों को रखा. क्रिकेट बहुत ही मजाकिया खेल है. हम सिर्फ लड़ते रहे और विश्वास करते रहे. मैं हमेशा अपने गेंदबाजों में विश्वास करता हूं और आखिरी पल तक लड़ाई जारी रखना चाहता हूं. यही कारण है कि मैंने अंत तक उन दो ओवरों को रखा.'

सैमसन ने आगे बताया, 'सच कहूं तो इस विकेट पर यह टारगेट हासिल किया जा सकता था. हम अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमें गेंदबाजी करनी थी. अगर हमने कैच लिया होता तो हम पहले गेम जीत सकते थे. खिलाड़ियों ने वास्तव में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की है.'

पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने कहा, 'इस हार को पचा पाना कठिन है. हमें यह देखने की जरूरत है कि हम दबाव को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं. हमने अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखा है. हमने पहले छह ओवरों में सधी हुई गेंदबाजी की. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर तक नहीं पहुंची. लेकिन हमने अंतिम ओवरों में गेंद के साथ अच्छी वापसी की.'

अब राजस्थान रॉयल्स की टीम आठ मुकाबलों में चार जीत और इतने ही हार के साथ अंक तालिका में पांचवें नंबर पर आ गई है. पंजाब किंग्स की यह नौ मुकाबले में छठी हार है और वह प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है. बुधवार (22 सितंबर) को 33वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.