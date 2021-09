IPL: पंजाब के हाथ से फिसली जीत... कप्तान KL राहुल हुए भावुक, कही ये बात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के 32वें मुकाबले में काफी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद पंजाब किंग्स (PBKS) को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 रनों से हार झेलनी पड़ी. पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि इस हार को पचा पाना मुश्किल है.

पंजाब की टीम को अंतिम ओवर में सिर्फ 4 रनों की दरकार थी और उसके आठ विकेट शेष थे, लेकिन कार्तिक त्यागी (29 रन पर दो विकेट) के ओवर में सिर्फ एक रन बना और दो विकेट गिर गए.

राहुल ने हार के बाद कहा, ‘इस हार को पचा पाना मुश्किल है. हमें दबाव से बेहतर तरीके से निपटने की जरूरत है. इस हार को पचा पाना मुश्किल है क्योंकि हमने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं सीखा है.’

उन्होंने कहा, ‘हमने पहले छह ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के हाथों में नहीं पहुंची. लेकिन हमने गेंद से अंतिम ओवरों में अच्छी वापसी की.’

रॉयल्स के 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल (43 गेंदों में 67 रन, 7 चौके, 2 छक्के) और कप्तान केएल राहुल (33 गेंदों में 49 रन, 4 चौके, 2 छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी के बावजूद चार विकेट पर 183 रन ही बना सकी.

निकोलस पूरन और ऐडन मार्कराम (नाबाद 26) ने तीसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर पंजाब को जीत की दहलीज पर ले गए, लेकिन जीत नहीं दिला सके. आखिरी ओवर में पूरन और दीपक हुड्डा (0) कार्तिक त्यागी के शिकार बने.

रॉयल्स ने युवा बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल (36 गेंदों में 49 रन, 2 छक्के, छह चौके) और महिपाल लोमरोर (17 गेंदों में 43 रन, 4 छक्के, 2 चौके) की तेजतर्रार पारियों की बदौलत 20 ओवर में 185 रन बनाए थे. अंक तालिक में राजस्थान रॉयल्स की टीम अब पांचवें स्थान पर है.