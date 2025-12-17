scorecardresearch
 
CSK से लेकर RCB तक... IPL ऑक्शन के बाद कौन सी टीम हुई मजबूत? देखें सभी 10 फ्रेंचाइजीज के ताजातरीन स्क्वॉड

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए हुई खिलाड़ियों की मिनी नीलामी में कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. मिनी ऑक्शन के बाद सभी 10 टीम्स काफी संतुलित दिखाई दे रही हैं. आईपीएल के अब अगले सीजन पर क्रिकेट फैन्स की निगाहें हैं, जिसमें अभी कुछ महीने बचे हैं,

आईपीएल की मिनी नीलामी में 77 खिलाड़ी सोल्ड हुए. (Photo: PTI)
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित की गई. इस नीलामी में कुल 77 प्लेयर्स पर सफल बोली लगी. नीलामी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने इतिहास रच दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया.

मिनी ऑक्शन में भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी जमकर पैसा बरसा. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को एक समान 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जो घरेलू युवा प्रतिभाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है. मिनीऑक्शन तो समाप्त हो गया, अब फैन्स की निगाहें अगले आईपीएल सीजन पर है.

यह भी पढ़ें: प्रशांत-कार्तिक 14-14 करोड़ में बिके, आकिब को मिले 8.40 करोड़... IPL नीलामी में 6 अनकैप्ड प्लेयर्स ने लूटी महफिल

आईपीएल 2026 का आयोजन 26 मार्च से 31 मई से होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) जहां अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी. वहीं बाकी की 9 टीम्स भी दम दिखाएंगी. मिनी नीलामी के बाद सभी 10 टीमों के स्क्वॉड पर एक नजर डाल लेते हैं...

राजस्थान रॉयल्स (25 खिलाड़ी): यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, शिमरॉन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (चेन्नई से ट्रेड), सैम करन (चेन्नई से ट्रेड), डोनोवन फरेरा (दिल्ली से ट्रेड), रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने और कुलदीप सेन.

चेन्नई सुपर किंग्स (25 खिलाड़ी): ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, संजू सैमसन (राजस्थान से ट्रेड),  अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जकारी फाउलकेस.

यह भी पढ़ें: छक्कों की बारिश से पैसों की बौछार... IPL 2026 ऑक्शन में कार्तिक शर्मा बने अनकैप्ड सनसनी

मुंबई इंडियंस (25 खिलाड़ी): हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, राज बावा, दीपक चाहर, विल जैक्स, शेरफेन रदरफोर्ड (गुजरात से ट्रेड), मयंक मार्कंडेय (कोलकाता से ट्रेड), शार्दुल ठाकुर (लखनऊ से ट्रेड), क्विंटन डिकॉक, दानिश मालेवर, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत.

पंजाब किंग्स (25 खिलाड़ी): प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Auction Sold Players: आईपीएल ऑक्शन में जमकर बरसा पैसा, देखें सोल्ड खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स (25 खिलाड़ी): अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा (राजस्थान से ट्रेड), डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी, पथुम निसंका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जेमिसन.

सनराइजर्स हैदराबाद (25 खिलाड़ी): पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रैंस फुलेत्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

कोलकाता नाइट राइडर्स (25 खिलाड़ी): अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सेफर्ट, मुस्ताफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र और आकाश दीप.

यह भी पढ़ें: ग्रीन ने गर्दा उड़ा दिया... ₹25.20 करोड़ के साथ बन गए IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

गुजरात टाइटन्स (25 खिलाड़ी): शुभमन गिल (कप्तान), राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बराड़, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वीराज यारा और ल्यूक वुड.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (25 खिलाड़ी): रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम डार, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

लखनऊ सुपर जायंट्स (25 खिलाड़ी): ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (मुंबई से ट्रेड), मोहम्मद शमी (हैदराबाद से ट्रेड), वानिंदु हसारंगा, एनरिक नॉर्किया, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी और जोश इंगलिस.

