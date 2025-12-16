छक्कों की बारिश से पैसों की बौछार... IPL 2026 ऑक्शन में कार्तिक शर्मा बने अनकैप्ड सनसनी

IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी में एक नाम ऐसा रहा जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे हॉल की धड़कनें बढ़ा दीं. ये नाम 19 साल के विकेटकीपर बैटर कार्तिक शर्मा का था. राजस्थान के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने मैदान पर ही नहीं, नीलामी टेबल पर भी गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज दिया. 30 लाख की बेस प्राइस के साथ उतरे कार्तिक पर फ्रेंचाइजी टीम्स की दिलचस्पी देखते ही बनती थी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कार्तिक पर 14.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई.
इसी के साथ कार्तिक शर्मा आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं. कार्तिक ने प्रशांत वीर की बराबरी कर ली है. मजे की बात है कि कुछ ही मिनट पहले एक और अनकैप्ड प्रशांत वीर (CSK) को भी 14.20 करोड़ रुपये मिले थे, उनका भी बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. यानी यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से जाना जाएगा. पिछले आईपीएल सीजन तक यह रिकॉर्ड आवेश खान के नाम था, जिन्हें 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था.
30 लाख से 14.20 करोड़ तक का सफर
बोली की शुरुआत मुंबई इंडियंस ने की, लेकिन जल्दी ही लखनऊ सुपर जायंट्स कूद पड़ी. MI के बाहर होते ही KKR और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच टक्कर शुरू हो गई. कार्तिक भले ही फिलहाल चोटिल हों, लेकिन उनकी मिडिल ऑर्डर पावर-हिटिंग ने किसी को पीछे हटने नहीं दिया. स्पिन के खिलाफ उनकी मारक क्षमता ने खास तौर पर फ्रेंचाइजी टीम्स का ध्यान खींचा. SMAT में साई किशोर और श्रेयस गोपाल जैसे अनुभवी स्पिनरों को उन्होंने जिस अंदाज में निशाने पर लिया, वही इस बोली युद्ध की नींव बना.
रणजी से IPL तक—छक्कों का कनेक्शन
रणजी ट्रॉफी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल कार्तिक पहले ही रडार पर थे. पिछले सीजन वह CSK कैम्प के साथ ट्रेनिंग कर चुके थे, जिससे चेन्नई को उनकी स्किल्स को करीब से परखने का मौका मिला. 2.8 करोड़ पर KKR आगे थी, तभी CSK की एंट्री ने ऑक्शन को नया मोड़ दे दिया.
CSK का आक्रामक अवतार
6 करोड़ पार होते ही साफ हो गया कि यह CSK की सामान्य रणनीति नहीं है. आमतौर पर साबित खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेलने वाली चेन्नई इस बार एक अनकैप्ड भारतीय के लिए खुलकर लड़ती दिखी. 8 करोड़, 10 करोड़ और फिर 12 करोड़, हर बोली के साथ ऑक्शन हॉल में रोमांच बढ़ता गया. दोनों फ्रेंचाइजी टीम को मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की तलाश थी और कार्तिक उस स्लॉट में फिट बैठते नजर आ रहे थे.
आंकड़े जो कहानी कहते हैं
ये आंकड़े भी उनकी कीमत को सही ठहराते हैं. 12 T20 मैचों में 334 रन, 164 के स्ट्राइक रेट और 28 छक्के- ये सिर्फ नंबर नहीं, उनकी हिटिंग रेंज का सबूत हैं.उनकी पावर-हिटिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और केविन पीटरसन से लेकर आर. अश्विन तक उनकी तारीफ कर चुके हैं.
12.2 करोड़ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बढ़त ली, KKR ने सोचने का वक्त मांगा और फिर वापसी की. सनराइजर्स हैदराबाद की अचानक एंट्री पर तालियां गूंजीं, लेकिन वे जल्द ही बाहर हो गए. आखिरकार हथौड़ा गिरा- कार्तिक शर्मा CSK के, 14.20 करोड़ रुपये में.
चेन्नई सुपर किंग्स को IPL 2026 के लिए मिला एक ऐसा खिलाड़ी जो लोअर-ऑर्डर में मैच का रुख पलट सकता है. अगर फिटनेस साथ देती है, तो कार्तिक शर्मा सिर्फ एक महंगी बोली नहीं, बल्कि CSK के मिडिल ऑर्डर का एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं.