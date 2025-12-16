scorecardresearch
 
IPL 2026 Auction Sold Players Live: ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बरस रहे पैसे, देखें सोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन पर सबसे ज्यादा बोली लगी. ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर भी पैसों की बारिश हुई.

कैमरन ग्रीन ऑक्शन में काफी महंगे में सोल्ड हुए हैं. (Photo: Getty)
IPL 2026 Auction LIVE: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित हुई है. सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ-साथ फैन्स और ऑक्शन में शामिल खिलाड़ियों को इस मीनी नीलामी का बेसब्री से इंतजार था.

आईपीएल की इस मिनी ऑक्शन में कुल 360 खिलाड़ियों पर बोली लगनी है. हालांकि 77 खिलाड़ी ही ऑक्शन में सोल्ड होंगे, जिसमें अधिकतम 31 विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं. आइए ऑक्शन में अब तक सोल्ड हुए खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं...

ऑक्शन में सोल्ड खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
1. डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) - 2 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स -
2. कैमरन ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया) - 25.20 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स
3. वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) - 2 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स
4. वेंकटेश अय्यर- 7 करोड़ रुपये, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
5. क्विंटन डिकॉक (साउथ अफ्रीका) - 1 करोड़, मुंबई इंडियंस
6. बेन डकेट (इंग्लैंड)- 2 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स
7. फिन एलन (न्यूजीलैंड)- 2 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स 
8. जैकब डफी (न्यूजीलैंड)- 2 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
9. मथीशा पथिराना (श्रीलंका)- 18 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स 
10. एनरिक नॉर्किया (साउथ अफ्रीका) - 2 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स

11. रवि बिश्नोई- 7.20 करोड़, राजस्थान रॉयल्स
12. अकील हुसैन (वेस्टइंडीज) - 2 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स
13. आकिब नबी- 8.4 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स
14. प्रशांत वीर- 14.20 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स
15. शिवांग कुमार- 30 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद
16. कार्तिक शर्मा- 14.20 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स

---- समाप्त ----
