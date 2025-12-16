scorecardresearch
 
प्रशांत-कार्तिक 14-14 करोड़ में बिके, आकिब को मिले 8.40 करोड़... IPL नीलामी में 6 अनकैप्ड प्लेयर्स ने लूटी महफिल

आईपीएल 2026 ऑक्शन में प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा. उनके अलावा आकिब नबी डार, मंगेश यादव और कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ियों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे यह ऑक्शन बेहद चर्चा में रहा.

आईपीएल नीलामी में अनकैप्ड प्लेयर कार्तिक शर्मा (दाएं) और प्रशांत वीर (बाएं) और आकिब (बीच) ने लूटी महफिल (Photo: PTI)
आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी मंगलवार को अबू धाबी में हुई. कुल 369 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जिसमें कुल 77 खिलाड़ी सोल्ड हुए. सोल्ड हुए प्लेयर्स में 48 भारतीय और 29 विदेशी स्टार्स शामिल थे. देखा जाए तो फ्रेंचाइजी टीम्स ने नीलामी के दौरान कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए. लेकिन इस नीलामी की खास बात ये रही की इसमें अनकैप्ड खिलाड़ी (ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला) सुर्खियों में रहे और उनपर खूब पैसों की बारिश हुई. आइए ऐसे 6 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं जो इस नीलामी में मोटी रकम में बिके...

प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के लिए यह दिन हमेशा यादगार रहेगा. दोनों खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए.ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया. दोनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था और आखिरकार दोनों ही 14.20 करोड़ रुपये में बिके.

बेस प्राइस से इतने गुना कीमत में बिके

जैसा कि आईपीएल ऑक्शन में पहले भी देखने को मिला है, दोनों खिलाड़ियों की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों के दाम में उनके बेस प्राइस के मुकाबले 4,633.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. अब ये दोनों खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के भविष्य का अहम हिस्सा होंगे.

यह भी पढ़ें: 30 लाख से 14.20 करोड़ तक… CSK को मिला जडेजा का उत्तराधिकारी? अमेठी के प्रशांत वीर ने IPL ऑक्शन में मचाया तहलका

प्रशांत और कार्तिक के अलावा जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार भी उन खिलाड़ियों में शामिल रहे, जिनकी कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला.

आकिब डार को मिले 8.40 करोड़

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, यानी उनकी कीमत में 2,700 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

यह भी पढ़ें: आकिब डार को 8.40 करोड़... IPL की ये रिकॉर्ड बोली क्यों है कश्मीर के लिए ऐतिहासिक

इससे पहले दिन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया. ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था.

मंगेश यादव को भी मोटी रकम

एक और खिलाड़ी जिनके लिए जबरदस्त बोली लगी, वह थे मंगेश यादव. उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा. मंगेश का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, जो 1,633.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: IPL Auction 2026: कुल 77 प्लेयर्स पर लगी बोली, ग्रीन सबसे महंगे बिके, अनकैप्ड में कार्तिक-प्रशांत वीर ने मारी बाजी

घरेलू क्रिकेट में यॉर्कर स्पेशलिस्ट के रूप में पहचाने जाने वाले मंगेश यादव पहले भी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के साथ खेल चुके हैं. वह यश दयाल के रिप्लेसमेंट या कवर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं, जिनका अगले आईपीएल सीजन में खेलना अभी संदेह में है.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Auction Sold Players: आईपीएल ऑक्शन में जमकर बरसा पैसा, देखें सोल्ड खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

तेजस्वी सिंह को 3 करोड़

कोलकाता नाइट राइडर्स के ही एक और खिलाड़ी तेजस्वी सिंह को 3 करोड़ रुपये में खरीदा गया. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, यानी उनकी कीमत में 900 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

सूची में आखिरी नाम मुकुल चौधरी का रहा, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.6 करोड़ रुपये में खरीदा. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, यानी उनकी कीमत में 766.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.


प्रशांत वीर (CSK)

बेस प्राइस: 30 लाख रुपये | बिके: 14.20 करोड़ रुपये
बढ़ोतरी: 4,633.33%

कार्तिक शर्मा (CSK)

बेस प्राइस: 30 लाख रुपये | बिके: 14.20 करोड़ रुपये
बढ़ोतरी: 4,633.33%

आकिब नबी डार (DC)

बेस प्राइस: 30 लाख रुपये | बिके: 8.40 करोड़ रुपये
बढ़ोतरी: 2,700%

मंगेश यादव (RCB)

बेस प्राइस: 30 लाख रुपये | बिके: 5.20 करोड़ रुपये
बढ़ोतरी: 1,633.33%

तेजस्वी सिंह (KKR)

बेस प्राइस: 30 लाख रुपये | बिके: 3 करोड़ रुपये

बढ़ोतरी: 900%

मुकुल चौधरी (LSG)

बेस प्राइस: 30 लाख रुपये | बिके: 2.60 करोड़ रुपये
बढ़ोतरी: 766.67%

आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट

प्रशांत वीर        चेन्नई सुपर किंग्स     ₹14.20 करोड़
कार्तिक शर्मा    चेन्नई सुपर किंग्स     ₹14.20 करोड़    
आवेश खान    लखनऊ सुपर जायंट्स    ₹10 करोड़    
कृष्णप्पा गौतम    चेन्नई सुपर किंग्स    ₹9.25 करोड़    
शाहरुख खान    पंजाब किंग्स    ₹9 करोड़    
राहुल तेवतिया    गुजरात टाइटन्स    ₹9 करोड़    
क्रुणाल पंड्या    मुंबई इंडियंस    ₹8.8 करोड़    
वरुण चक्रवर्ती    किंग्स इलेवन पंजाब    ₹8.40 करोड़

---- समाप्त ----
