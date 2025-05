क्या वाकई एक हफ्ते बाद शुरू होगा IPL 2025? कहां-कैसे होगा टूर्नामेंट... जानें 7 बड़ी बातें, ये है BCCI का प्लान

IPL 2025 Restart Update: भारत-पाकिस्तान के तनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 को एक हफ्ते के ल‍िए स्थग‍ित किया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि मौजूदा स्थ‍ित‍ि को देखते हुए क्या आईपीएल अब पूरा हो भी पाएगा या अधूरा रह जाएगा?

BCCI कैसे इस टी20 टूर्नामेंट की प्लानिंग करेगी और आगे क्या हो सकता है? आइए आपको इस बारे में बेहद आसानी से बताते हैं. लेकिन पहले 3 प्वाइंट में जान लीज‍िए अब तक कैसे पूरा घटनाक्रम घटा है.

1: भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने IPL को 9 मई को तत्काल प्रभाव से एक हफ्ते के लिए स्थगित किया गया था. बीसीसीआई ने कहा कि उसने खिलाड़ियों की चिंता, प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है. आईपीएल का अपडेटेड शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा.

2: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में 8 मई तक 58 मुकाबले हुए थे, जिसमें पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का मैच भी शामिल है. हालांकि 8 मई (बुधवार) को धर्मशाला में आयोजित यह मुकाबला बीच में ही रद्द कर दिया गया था. वहीं धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम को खाली करा दिया गया. खिलाड़ियों के धर्मशाला से दिल्ली लाने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई गई.

3: आईपीएल में अभी 12 लीग मैच तथा कोलकाता में होने वाले फाइनल सहित 4 नॉकआउट मैच खेले जाने बाकी थे. लीग का समापन 25 मई को कोलकाता में होना था. आईपीएल पर पहले भी संकट आ चुका है. कोरोना काल में आईपीएल के मुकाबलों को बीच में ही रोकना पड़ा था.

Thank you, @RailMinIndia, for arranging a special Vande Bharat train on such short notice to ferry the players, support staff, commentators, production crew members, and operations staff to New Delhi.



We deeply appreciate your swift response. 🙌🏽@AshwiniVaishnaw | @JayShah |… pic.twitter.com/tUwzc5nGWD — IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2025

अब आप ये समझ लीजिए कि आईपीएल को रोका गया है. यह कैंस‍िल नहीं हुआ है. भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़े तनाव की वजह से ऐसे में BCCI इस टूर्नामेंट को कैसे और कब करवा सकता है, आइए आपको इस बारे में 7 बड़ी बातें बता देते हैं.

🚨 News 🚨



The remainder of ongoing #TATAIPL 2025 suspended with immediate effect for one week. — IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2025

The decision was taken by the IPL Governing Council after due consultation with all key stakeholders following the representations from most of the franchisees, who conveyed the concern and sentiments of their players, and also the views of the broadcaster, sponsors and fans ;… — IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2025

At this critical juncture, the BCCI stands firmly with the nation. We express our solidarity with the Government of India, the Armed Forces and the people of our country. The Board salutes the bravery, courage, and selfless service of our armed forces, whose heroic efforts under… — IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2025

1: BCCI का आधिकारिक ऐलान: BCCI ने साफ किया है कि आईपीएल को कैंसिल नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए रोका गया है.

2: कई वेन्यू स्टैंडबाय पर: BCCI ने कोलकाता, चेन्नई और नागपुर, बेंगलुरु जैसे शहरों को तैयार रहने को कहा है, ताकि जरूरत पड़ी तो वहीं से दोबारा मैच शुरू किए जा सकें.

3: IPL फाइनल की तारीख टल सकती है: अगर आईपीएल 7-10 दिन में फिर शुरू होता है, तो फाइनल 25 मई की बजाय 1 जून या उसके आसपास हो सकता है.

4: डबल हेडर मैच होंगे: बचे हुए मैचों को समय पर खत्म करने के लिए एक ही दिन में दो-दो मैच (डबल हेडर) करवाने की योजना BCCI की हो सकती है.

5: आईपीएल भारत में ही होगा: हालात सामान्य रहे तो आईपीएल को भारत से बाहर ले जाने का कोई प्लान नहीं है, यानी BCCI यही चाहेगी कि यह टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाए.

6: प्लान बी भी BCCI का तैयार: अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हालात और खराब हुए तो फिर BCCI इसे अगस्त-सितंबर में शिफ्ट करने का फैसला ले सकती है.

7: एशिया कप पर असर: मौजूदा हालात और आगे की योजनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि एशिया कप शायद न हो पाए.

वहीं आईपीएल होने को लेकर काफी कुछ भारत और पाकिस्तान के मौजूदा स्थ‍ित‍ि पर न‍िर्भर है, BCCI इस टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले भारत सरकार से जरूर मंत्रणा करेगा. इसके अलावा ख‍िलाड़‍ियों और फैन्स की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा होगा.

कब-कब आया आईपीएल पर संकट

इससे पहले भी 2009 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से आईपीएल साउथ अफ्रीका में कराया गया था.

वहीं, 2020 में अप्रैल मई में कोरोना महामारी के कारण आईपीएल सितंबर में यूएई में कराया गया. अगले साल (2021) भारत में बायो बबल में टूर्नामेंट हुआ, लेकिन खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद इसे रोक दिया गया. बाद में सितंबर में टूर्नामेंट पूरा कराया गया.

2024 का आईपीएल का शेड्यूल दो हिस्सों आया था क्योंकि उसी समय लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे. पहला हिस्सा 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चला, जिसमें 21 मैच हुए. इसके बाद चुनाव की तारीखें तय होने पर बाकी मैचों और प्लेऑफ का शेड्यूल बनाया गया और खेले गए. इससे टूर्नामेंट आसानी से हो सका और किसी तरह की परेशानी नहीं हुई.

भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के एक पखवाड़े बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे. हवाई हमले के अलार्म और जम्मू में विस्फोट जैसी आवाजों की खबरों के बीच गुरुवार को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित भारत के कई जिलों में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया. इससे पहले दिन में, लाहौर और रावलपिंडी सहित अन्य शहरों में भारतीय ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थानांतरित कर दिया गया था.

