IPL:ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स का बड़ा धमाका, इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की हुई एंट्री

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के लिए सभी 10 टीमों ने मंगवार (15 नवंबर) को रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की सूची जा कर दी थी. अब ये टीमें आईपीएल के मिनी ऑक्शन को लेकर रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं. मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोच्चि में आयोजित होने जा रहा है.

मिनी ऑक्शन में जाने से पहले पंजाब किंग्स ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं. इस फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हैडिन को टीम का असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है. पंजाब किंग्स ने ट्वीट किया, 'ब्रैड हैडिन की सहायक कोच के रूप में एंट्री हुई है. आप कितने उत्साहित हैं.' हैडिन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 66 टेस्ट, 126 वनडे और 34 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे.

