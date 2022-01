IPL 2022, Lucknow IPL Team: फैन्स रख पाएंगे लखनऊ टीम का नाम, जानें कैसे आप दे सकते हैं सुझाव

IPL 2022, Lucknow IPL Team: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के नए सीज़न की शुरुआत होने वाली है और इस बार दो नई टीमें भी शामिल हो रही हैं. लखनऊ और अहमदाबाद अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं. RPSG ग्रुप की लखनऊ टीम लगातार कई फैसले ले रही है और अब टीम ने अपना नाम रखने की तैयारी कर दी है. लेकिन खास बात ये है कि टीम का नाम क्या होगा ये फैन्स तय करेंगे.



लखनऊ टीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि फैन्स अपनी तरफ से लखनऊ टीम का नाम बता सकते हैं. जो नाम सबसे क्रिएटिव और बेहतरीन होगा, उसपर मैनेजमेंट फैसला लेगा. इसी के बाद से ही लोगों द्वारा अलग-अलग तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं.



लखनऊ टीम ने ट्वीट किया है कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार, टीम का नाम रखेंगे आप. इसके लिए आपको लखनऊ टीम की आधिकारिक वेबसाइट https://www.officiallucknowiplteam.com/ पर जाना होगा और वहां से प्रोसेस शुरू हो जाएगा.



वेबसाइट पर पहुंचते ही सजेशन का ऑप्शन है, जहां लोग अपने मर्जी का नाम दे सकते हैं. इसके अलावा कुछ पहले से तय नाम भी दिखाई गए हैं, जिनपर आप अपना वोट दे सकते हैं. ऑप्शन में अलग-अलग थीम दी गई हैं, जिनमें ब्रेवहार्ट्स, किंगपिन, ब्रेव, रॉयल समेत कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं.

