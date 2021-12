IPL 2022: रिटेंशन में मजबूर धोनी की चेन्नई, अब नीलामी में इस दिग्गज को पाने की पूरी कोशिश करेगी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सौंप दी है. बीसीसीआई के नियम के मुताबिक, एक टीम 4 से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकती थी. ऐसे में लगभग सभी टीमों को अपने कुछ दिग्गज प्लेयर्स को खोना पड़ा है. इनमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स भी एक है.

चेन्नई ने धोनी समेत रवींद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ और मोईन अली को रिटेन किया है. हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के ओपनर फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दिया. फाफ पिछले दो सीजन से शानदार फॉर्म में हैं. पिछला सीजन जीतने में फाफ की भी शानदार भूमिका रही थी. ऐसे में मेगा ऑक्शन में चेन्नई मैनेजमेंट फाफ को पाने की पूरी कोशिश करेगा. यह बात फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथ ने खुद कही है.

... फाफ को दोबारा लाने की कोशिश रहेगी

काशी विश्वनाथ ने चेन्नई के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा कि हम फाफ डु प्लेसिस को दोबारा लाने की पूरी कोशिश करेंगे. उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि फाफ ही वे खिलाड़ी हैं, जो टीम को फाइनल तक ले गए थे. पिछले दो सीजन उनके काफी खास रहे हैं. हमारी कोशिश होगी कि उन्हें दोबारा टीम में लाया जाए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है. हालांकि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. वे जहां भी, जिस भी टीम के साथ रहें, शानदार खेल दिखाते रहें. उम्मीद करते हैं 2022 सीजन शानदार रहेगा.

