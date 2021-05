IPL-14 में कोरोना संक्रमित हुआ था ये खिलाड़ी, हालात को यादकर निकले आंसू

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सिफर्ट के लिए बीते कुछ दिन मुश्किल भरे रहे हैं. सिफर्ट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे. हालांकि वह अब ठीक हैं और उन्होंने पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखा. सिफर्ट जब कोरोना से जूझ रहे थे तो वैसे किस स्थिति से गुजर रहे थे, इसे याद करते हुए वह भावुक हो गए.

26 साल के टिम सिफर्ट ने कहा, 'दुनिया थम-सी गई थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है और यही सबसे डराने वाली चीज थी. हम बुरी चीजों के बारे में सुन रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ भी वैसा ना हो जाए.' टीम सिफर्ट ने ये बातें न्यूजीलैंड की स्थानीय मीडिया से ऑनलाइन बात करते हुए कही. वह हालात को समझाने के दौरान भावुक हो गए.

कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सिफर्ट चेन्नई में आइसोलेशन में थे. उनके साथी खिलाड़ी अपने-अपने देश की ओर रवाना हो चुके थे. सिफर्ट जब इस महमारी की चपेट में आए थे तब भारत में हालात बेहद खराब थे. हर रोज 3 से 4 लाख नए मामले सामने आ रहे थे और हजारों लोगों की मौत हो रही थी. अस्पतालों में बेड की कमी थी और ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत थी. सिफर्ट ये सब देखकर डर हुए थे.

What gets Tim Seifert through days in quarantine? 🥘



He’ll fill you in as he counts down to his MIQ release mid next week 👍#CricketNation #Cricket pic.twitter.com/QO9BK7U1bf