IPL का पूरा शेड्यूल जारी, 19 सितंबर को अबु धाबी में होगा आगाज, भिड़ेंगे चेन्नई-मुंबई

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर को अबु धाबी में होगा. उद्घाटन मैच में पिछली बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में मुकाबला होगा. इसके बाद रविवार 20 सितंबर को दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबला होगा.

सोमवार 21 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दुबई में भिड़ेंगे. मंगलवार 22 सितंबर को शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने-सामने होंगे. दुबई में आईपीएल के सबसे ज्यादा 24 मैच खेले जाएंगे. अबु धाबी में 20 मैच और शारजाह में 12 मैच खेले जाएंगे. IPL गवर्निंग काउंसिल ने हालांकि कहा है कि प्लेऑफ और फाइनल मुकाबलों के आयोजन स्थलों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी.

