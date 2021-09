पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी Inzamam ul Haq को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती

पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam ul Haq) को हार्ट अटैक आया है. सोमवार को इंजमाम उल हक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उनकी Angioplasty की गई.



रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंजमाम उल हक की हालत अभी स्थिर है और डॉक्टर्स उनपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं. इंजमाम को पिछले तीन दिनों से सीने में दर्द हो रहा था, जिसके बाद टेस्ट करवाया गया.

टेस्ट में ही इस बात का खुलासा हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आया था. इसी के बाद इंजमाम उल हक की सर्जरी की गई. पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने इंजमाम उल हक को लेकर ट्वीट किया है और उनके जल्द ठीक होने की कामना की है.

Prayers for the quick recovery of our legend and pride of Pakistan Syed Inzamam ul Haq. May Allah SWT give you complete shifa. @Inzamam08 #InzamamUlHaq