scorecardresearch
 

Feedback

उधार के बैट-पैड, खुद सिली यूनिफॉर्म, बिना रिजर्व डिब्बों में सफर... आग के दरिया से गुजरकर बेटियां बनीं विश्व विजेता

यह कहानी भारतीय महिला क्रिकेट की उस यात्रा की है, जो संघर्ष, समर्पण और सपनों से होकर क्रांति तक पहुंची.1973 में महेंद्र कुमार शर्मा ने जब 'विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया' की नींव रखी, तब न पैसा था न पहचान- सिर्फ जुनून था. डायना एडुल्जी, शांता रंगास्वामी और संध्या अग्रवाल जैसी पायोनियर्स ने अपने दम पर रास्ता बनाया.

Advertisement
X
‘अब या कभी नहीं’ की टीम- जिसने आलोचना को जीत में बदला. (Photo. PTI)
‘अब या कभी नहीं’ की टीम- जिसने आलोचना को जीत में बदला. (Photo. PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • महिला क्रिकेट का वो सफर जिसने भारत का चेहरा बदल दिया
  • जीत जिसने भारत को जगाया.. बेटियों ने क्रिकेट में इतिहास लिखा

दशकों तक भारत में क्रिकेट का एक ही चेहरा था- नीली जर्सी में पुरुष. लेकिन कहीं धूलभरी गलियों में, छोटे कस्बों की सड़कों पर, कुछ लड़कियां अलग सपना देखना सीख रही थीं. टेप लगी टेनिस बॉल, टूटा हुआ बल्ला और आग से भरे दिलों के साथ उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की, जिसने एक दिन पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया.

भारतीय महिला क्रिकेट की बुनियाद महेंद्र कुमार शर्मा ने रखी, जब 1973 में उन्होंने लखनऊ में “वुमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया” (WCAI) का पंजीकरण कराया. यह वही दौर था जब महिलाओं के लिए क्रिकेट महज एक सपना था. न कोई बोर्ड, न फंडिंग, न सुविधाएं. खिलाड़ी अपने यूनिफॉर्म खुद सिलतीं, बिना रिजर्व डिब्बों में सफर करतीं और कई बार दूसरों से उधार लिए बैट-पैड से खेलतीं.

1976 में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेंगलुरु में अपना पहला टेस्ट खेला. दर्शक गिने-चुने थे, लेकिन खिलाड़ियों के लिए वही उनका वर्ल्ड कप था. शांता रंगास्वामी, संध्या अग्रवाल और डायना एडुल्जी जैसी खिलाड़ियों ने सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, बल्कि यह साबित किया कि महिलाएं भी उसी मैदान की हकदार हैं.

सम्बंधित ख़बरें

TEAM INDIA
वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी टीम इंडिया से वापस ले ली जाएगी ट्रॉफी, जानें इसकी वजह 
WORLD CUP
'न कोई ले पंगा...', जेमिमा ने खिताब जीतने के बाद गाया टीम सॉन्ग, VIDEO 
Thanya On Indian Victory
South African actress Thanja Vuur का छलका दर्द! 
Indian Women Team
Indian Women's Cricket Team के लिए विक्ट्री परेड होगी! 
Amanjot Kaur said, We really needed these clothes.
महिला क्रिकेट WC में भारत की जीत, देशभर में मनी दिवाली 

2005: जब उम्मीद ने आकार लिया

तीन दशकों की मेहनत के बाद मिताली राज की कप्तानी में भारत 2005 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा. झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, अंजू जैन... सबने बिना संसाधनों और बिना सुर्खियों के सिर्फ हौसले के दम पर इतिहास रचा. हालांकि फाइनल में हार मिली, लेकिन भारत के दिलों में यह टीम जीत चुकी थी.

Advertisement

मिताली ने तब कहा था- 'इस हार ने हमें यकीन दिलाया कि हम इस स्तर पर खेलने लायक हैं.' वो हार ही असली जीत की शुरुआत थी. 2006 में बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को अपने नियंत्रण में लिया और इतिहास का रुख बदल गया.

coach amol muzumdar.
कोच अमोल मजूमदार- पिछले 18 महीनों की मेहनत. (Photo, PTI)

2017- वो हार जिसने सब कुछ बदल दिया

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल हारना दर्दनाक था. अन्या श्रब्सोल का वो आखिरी ओवर आज भी हर फैन को याद है. लेकिन इस हार में भी जीत छिपी थी- क्योंकि दुनिया ने आखिरकार इन बेटियों को देखा, पहचाना.

डायना एडुल्जी ने कहा था, 'हमारी बेटियों ने हिम्मत और जुनून से वो कर दिखाया जो कभी सपना था. ये जीत सिर्फ खेल की नहीं, विश्वास की जीत है.'

... बीसीसीआई का नया अध्याय

जय शाह की अगुवाई में समान वेतन नीति (Pay Equity) और विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई दी. अब खिलाड़ियों के पास मंच है, पहचान है और आर्थिक आजादी भी. छोटे कस्बों तक क्रिकेट पहुंच चुका है- यही असली क्रांति है.

2025 में सपना पूरा हुआ

यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की जीत थी जिसे कभी कहा गया था- 'ये तुम्हारे बस की बात नहीं.' यह उन माताओं की जीत थी जो बेटियों के बैट को किताबों में छिपाती थीं, उन पिताओं की जो छोटे फोन पर मैच देखते थे  और उस देश की भी, जिसने आखिरकार कहा- 'हमारी बेटियां भी कर सकती हैं.'

Advertisement

नीतू डेविड का विश्लेषण- ‘अब या कभी नहीं’ की टीम

आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पूर्व स्पिनर नीतू कहती हैं. 'इस टीम ने बहुत आलोचना झेली. कोच बदले, सिस्टम पर सवाल उठे. लेकिन सीनियर खिलाड़ियों- हरमन, स्मृति, जेमिमा, दीप्ति... ने टीम को एकजुट रखा.'

उन्होंने बताया,'जब अमोल मजूमदार 2023 में कोच बने, उनका मंत्र साफ था- ‘अब या कभी नहीं.' पिछले 18 महीनों की मेहनत ने अब इतिहास लिखा है.'

अब शुरू हुआ है डॉमिनेंस का युग, जहां लड़कियां पहचान के लिए नहीं, रिकॉर्ड के लिए खेलेंगी. जहां वर्ल्ड कप जीतना मंजिल नहीं, परंपरा बनेगा. क्योंकि इन बेटियों ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता उन्होंने “नीली जर्सी” का मतलब बदल दिया. और जब किसी कस्बे में कोई बेटी स्ट्रीटलाइट के नीचे बल्ला घुमाती है, तो लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है...ये तो बस शुरुआत है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement