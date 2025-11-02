IND Women vs SA Women, Final at Navi Mumbai: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार (2 नवंबर) को वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा, और यहां इतिहास खुद को नए अंदाज में लिखेगा. दरअसल, ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, जब फाइनल में ना तो ऑस्ट्रेलिया होगी और ना ही इंग्लैंड. ऐसे में टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है.
मतलब साफ है, 2 नवंबर को क्रिकेट दुनिया को वनडे का नया वर्ल्ड चैम्यियन मिलने वाला है. साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार वनडे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है. वहीं भारतीय टीम 2005 और 2017 में मिताली राज की कप्तानी में 2 बार वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है, लेकिन वह दोनों ही मर्तबा हारी है.
Captain Harmanpreet Kaur is ready to lead the #WomenInBlue with pride at the biggest stage 🔥#TeamIndia | #Final | #CWC25 | #INDvSA | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/QBMquGaJk4— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
साल 2005 में भारतीय महिला मिताली राज की कप्तानी में महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार पहुंची थी. सेंचुरियन के उस मैदान में तब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 98 रनों से हारी थी. इसके बाद 2017 में एक बार फिर मिताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थीं. यह मुकाबला भी भारत तब महज 9 रनों से हार गई थी.
वैसे डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब साउथ अफ्रीका मैदान पर उतरेगी, तो उनके सामने दोहरी चुनौती होगी, पहली तो यह कि वो एक तरफ 30 हजार से ज्यादा भारतीय दर्शकों की गूंज मैदान में दिखेगी, दूसरी तरफ ये वो मैदान है जहां उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं खेला.
वहीं टीम इंडिया इस मैदान पर लगातार चौथा मैच खेलने उतरेगी, और खास बात ये है कि हरमनप्रीत की सेना ने इससे पहले यहां खेले गए तीनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में भारत को पिच, माहौल और हालात तीनों का पूरा फायदा मिल सकता है.
So....what's the word for the Final 🤔— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Let's hear it from the #TeamIndia support staff and Captain Harmanpreet Kaur 😎 - By @mihirlee_58 #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/uotEsXZpkN
वैसे भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में शायद आखिरकार अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन खोज ली है. वह कॉम्बिनेशन जिसमें टीम के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है और छह गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं. यह फाइनल जैसे हाई-प्रेशर मैच के लिए बेहद जरूरी भी है.
हालांकि, राधा यादव पिछले मैच में थोड़ी महंगी साबित हुई थीं. ऐसे में स्नेह राणा का विकल्प मौजूद है. लेकिन दिक्कत ये है कि साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी लाइन-अप दाएं हाथ की है, इसलिए लेफ्ट-आर्म स्पिनर राधा यादव को रखना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है.ऑफ स्पिनर स्नेह राणा की जगह राधा को बरकरार रखा जाएगा.
वहीं अफ्रीका की ओपनर ताजमिन ब्रिट्स, ने गुवाहाटी में प्रैक्टिस के दौरान कंधे में चोट लगा ली थी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वह फाइनल में खेलेंगी. उनकी फिटनेस ने टीम के सामने कॉम्बिनेशन की समस्या खड़ी कर दी है.
'𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐛𝐞 𝐟𝐞𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬𝐬' 💙 #WomenInBlue, you’ve got one 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙨𝙨𝙖𝙜𝙚 from the #MenInBlue ahead of the #Final 📩🇮🇳#TeamIndia | #CWC25 | #INDvSA | @BCCIWomen pic.twitter.com/qG5chQgszY— BCCI (@BCCI) November 1, 2025
इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने नंबर 9 तक बल्लेबाजी रखी थी. लेकिन फाइनल में अगर पिच फ्लैट हुई, तो टीम एक बल्लेबाज ( एनेके बॉश बॉश या एनेरी डर्कसेन) की जगह एक बॉलर मासाबाटा क्लास को शामिल कर सकती है.यह बदलाव उन्हें गेंदबाजी डेप्थ देगा, जो भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी यूनिट के खिलाफ काफी अहम है.
महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.
महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन,एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.
भारत का फुल स्क्वॉड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और हरलीन देयोल.
साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे और कराबो मेसो (विकेटकीपर).