scorecardresearch
 

Feedback

IND vs SA CWC25 Final: 2 बार टूटा वर्ल्ड कप जीतने का सपना, इस बार चूकना नहीं टीम इंड‍िया... साउथ अफ्रीका को रौंदना है आज

IND W vs SA W: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वर्ल्ड कप का फाइनल रव‍िवार (2 नवंबर) मुंबई के नवी मुंबई स्टेडियम में है. दोनों देशों में जो जीता, वह नया वर्ल्ड कप चैम्प‍ियन होगा, भारत 2 बार वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी है, वहीं साउथ अफ्रीका का यह पहला वर्ल्ड कप फाइनल होगा.

Advertisement
X
महिला ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम नहीं है (Photo: PTI)
महिला ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम नहीं है (Photo: PTI)

IND Women vs SA Women, Final at Navi Mumbai: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रव‍िवार (2 नवंबर) को वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा, और यहां इतिहास खुद को नए अंदाज में ल‍िखेगा. दरअसल, ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, जब फाइनल में ना तो ऑस्ट्रेलिया होगी और ना ही इंग्लैंड. ऐसे में टीम इंड‍िया के पास इत‍िहास रचने का मौका है. 

मतलब साफ है, 2 नवंबर को क्रिकेट दुनिया को वनडे का नया वर्ल्ड चैम्य‍ियन मिलने वाला है. साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार वनडे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है. वहीं भारतीय टीम 2005 और 2017 में म‍िताली राज की कप्तानी में 2 बार वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है, लेकिन वह दोनों ही मर्तबा हारी है. 

यह भी पढ़ें: कप‍िल, धोनी और अब हरमनप्रीत... भारतीय महिला टीम रचेगी आज इत‍िहास? देश को म‍िलेगा तीसरा ODI वर्ल्ड कप

साल 2005 में भारतीय महिला मिताली राज की कप्तानी में महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार पहुंची थी. सेंचुर‍ियन के उस मैदान में तब भारतीय टीम ऑस्ट्रेल‍िया से 98 रनों से हारी थी. इसके बाद 2017 में एक बार फ‍िर म‍िताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थीं. यह मुकाबला भी भारत तब महज 9 रनों से हार गई थी.  

Advertisement

वैसे डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब साउथ अफ्रीका मैदान पर उतरेगी, तो उनके सामने दोहरी चुनौती होगी, पहली तो यह कि वो एक तरफ 30 हजार से ज्यादा भारतीय दर्शकों की गूंज मैदान में दिखेगी, दूसरी तरफ ये वो मैदान है जहां उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं खेला.

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur, Laura Wolvaardt
कप‍िल, धोनी और अब हरमनप्रीत... टीम इंडिया आज रचेगी इतिहास, क्या म‍िलेगा तीसरा ODI वर्ल्ड कप? 
Women's World Cup Final
कहां देखें भारत-अफ्रीका का फाइनल, यहां होगी LIVE स्ट्रीम‍िंग, FREE देखने का भी ऑप्शन 
We know the pain of defeat; now we want to taste victory. - Harmanpreet
फाइनल में भारत-अफ्रीका की भिड़ंत, इतिहास रचने से एक कदम दूर देश की बेटियां  
Smriti Mandhana of India celebrates with team mate Harmanpreet Kaur following victory in the ICC Women's Cricket World Cup India 2025 match between India and New Zealand at DY Patil Stadium
हार का दर्द झेला, अब कहानी बदलने का समय... फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार है हरमन ब्रिगेड 
Harmanpreet Kaur, Laura Wolvarrdt
स्मृति मंधाना vs मारिजाने कैप, जेमिमा vs SA स्पिनर्स... ये 5 बैटल्स तय करेंगे फाइनल का रुख 

वहीं टीम इंडिया इस मैदान पर लगातार चौथा मैच खेलने उतरेगी, और खास बात ये है कि हरमनप्रीत की सेना ने इससे पहले यहां खेले गए तीनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में भारत को पिच, माहौल और हालात तीनों का पूरा फायदा मिल सकता है.

वैसे भारतीय महिला टीम ने  सेमीफाइनल में शायद आखिरकार अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन खोज ली है. वह कॉम्बिनेशन जिसमें टीम के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है और छह गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं. यह फाइनल जैसे हाई-प्रेशर मैच के लिए बेहद जरूरी भी है.

हालांकि, राधा यादव पिछले मैच में थोड़ी महंगी साबित हुई थीं. ऐसे में स्नेह राणा का विकल्प मौजूद है. लेकिन दिक्कत ये है कि साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी लाइन-अप दाएं हाथ की है, इसलिए लेफ्ट-आर्म स्पिनर राधा यादव को रखना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है.ऑफ स्पिनर स्नेह राणा की जगह राधा को बरकरार रखा जाएगा. 

Advertisement

वहीं अफ्रीका की ओपनर ताजमिन ब्रिट्स, ने गुवाहाटी में प्रैक्टिस के दौरान कंधे में चोट लगा ली थी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वह फाइनल में खेलेंगी. उनकी फिटनेस ने टीम के सामने कॉम्बिनेशन की समस्या खड़ी कर दी है.

इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने नंबर 9 तक बल्लेबाजी रखी थी. लेकिन फाइनल में अगर पिच फ्लैट हुई, तो टीम एक बल्लेबाज ( एनेके बॉश बॉश या एनेरी डर्कसेन) की जगह एक बॉलर मासाबाटा क्लास को शामिल कर सकती है.यह बदलाव उन्हें गेंदबाजी डेप्थ देगा, जो भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी यूनिट के खिलाफ काफी अहम है.

कब कौन बना महिला वनडे वर्ल्ड कप का व‍िजेता 

  1. 1973: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को अंकों के आधार पर हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप जीता.
  2. 1978:ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को अंकों के आधार पर हराकर खिताब जीता.
  3. 1982: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया (क्राइस्टचर्च).
  4. 1988: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया (मेलबर्न).
  5. 1993: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 67 रन से हराकर ट्रॉफी जीती (लॉर्ड्स).
  6. 1997: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप जीता (कोलकाता).
  7. 2000: न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता (लिंकन, न्यूजीलैंड).
  8. 2005: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया (सुपरस्पोर्ट पार्क, साउथ अफ्रीका).
  9. 2009: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया (नॉर्थ सिडनी).
  10. 2013:ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 114 रन से हराया (ब्रेबॉर्न, मुंबई).
  11. 2017: इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हराया (लॉर्ड्स).
  12. 2022: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराया (क्राइस्टचर्च).

महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

Advertisement

महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन,एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत का फुल स्क्वॉड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और हरलीन देयोल.

साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास,  नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे और कराबो मेसो (विकेटकीपर).
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement