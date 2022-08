Ind vs Zim 1st ODI LIVE Score: जिम्बाब्वे की हालत खराब, 10 ओवर में ही गिरे 4 विकेट

इस मैच में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. कप्तान केएल राहुल लंबे वक्त के बाद वापसी कर रहे हैं, टीम इंडिया ने तीन विकेटकीपर-बल्लेबाजों को खिलाया है.

पहले वनडे में भारत की प्लेइंग-11:

केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णा, मोहम्मद सिराज

Captain KL Rahul calls it right at the toss and we will bowl first in the 1st ODI.



A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/gVIUAMttDe #ZIMvIND pic.twitter.com/QEgpf7yIp0