अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड ध्वस्त, रोहित शर्मा की भी बराबरी की

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया है. अभिषेक ने श्रीलंका के खिलाफ भी तूफानी बैटिंग का नजार पेश किया. इस दौरान कुछ कीर्तिमान भी रचे.

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 61 रनों की पारी खेली. (Photo: AP)
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने सुपर-चार का अपना आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला है. 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचा दी. बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की. अभिषेक ने कुल मिलाकर 31 बॉल पर 61 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और दो छक्के शामिल रहे. अभिषेक को श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका ने कामिंदु मेंडिस के हाथों कैच आउट कराया.

अपनी तूफानी पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक ने पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़ दिया. रिजवान ने 2022 के एशिया कप में 281 रन बनाए थे. अभिषेक ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक 6 मैचों में 51.50 की औसत से 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 31 चौके और 19 छक्के लगाए. 

टी20 एशिया कप के एक सीजन में सर्वाधिक रन
309*- अभिषेक शर्मा, 2025 (6 पारी)
281- मोहम्मद रिजवान, 2022 (6 पारी)
276- विराट कोहली, 2022 (5 पारी)
196- इब्राहिम जादरान, 2022 (5 पारी)

देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में भारत के लिए छठी बार पारी में 25 से कम गेंदों पर 50 रन पूरे किए. इस मामले में वो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी पर पहुंच चुके हैं. मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मामले में टॉप पर हैं, जिन्होंने सात बार ऐसा किया.

भारत के लिए सर्वाधिक बार 25 या उससे कम गेंदों पर 50 रन (टी20I)
7- सूर्यकुमार यादव
6- रोहित शर्मा
6- अभिषेक शर्मा*
4- युवराज सिंह
3- केएल राहुल

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल लगातार सातवीं बार पारी में 30 या उससे ज्यादा का स्कोर किया है. वो इस मामले में मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा की बराबरी पर आ चुके हैं.

एक टी20I टूर्नामेंट/सीरीज में सर्वाधिक रन (फुल मेम्बर टीम)
331- फिल साल्ट vs वेस्टइंडीज, 2023 (5 पारी)
319- विराट कोहली, टी20 वर्ल्ड कप 2014 (6 पारी)
317- तिलकरत्ने दिलशान, टी20 विश्व कप 2009 (7 पारी)
316- मोहम्मद रिजवान vs इंग्लैंड, 2022 (6 पारी)
309*- अभिषेक शर्मा, एशिया कप 2025 (6 पारी)

भारत के लिए लगातार तीन बार 50 प्लस स्कोर (टी20I)
विराट कोहली (3 बार)
केएल राहुल (2 बार)
सूर्यकुमार (2 बार)
रोहित शर्मा
श्रेयस अय्यर
अभिषेक शर्मा*

---- समाप्त ----
