Where to Watch Ind vs SL 2nd T20I Live Streaming: भारत की लगातार दूसरी जीत पर नजर, जानें, कब कहां और कैसे देख सकेंगे टी-20 लाइव

India vs Sri Lanka 2nd T20I Live Streaming, When and where to watch IND vs SL match Live: शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ आज दूसरे टी-20 मुकाबले में लगातार दूसरी जीत हासिल कर तीन मैचों की टी-20 सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि टीम इंडिया में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी पिछले मुकाबले के विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा. हालांकि, इंग्लैंड दौर पर जाने को तैयार पृथ्वी शॉ और सूर्यकुमार यादव को आराम दिया जा सकता है. एक संभावना ये है कि ये दोनों खिलाड़ी आज का मुकाबला खेलें और आखिरी मुकाबले में इन्हें आराम दिया जाए.

संजू सैमसन और पंड्या पर नजरें

आज के मुकाबले में संजू सैमसन को मौका मिलता है तो उन्हें बेहतर खेल का प्रदर्शन करना होगा. उनके पास अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने के लिए अधिक समय नहीं है. कोच राहुल द्रविड़ को भी सैमसन से काफी उम्मीदें हैं और अगर वह अगले दो मैचों में बड़ा स्कोर बनाने में विफल रहते हैं तो यह श्रृंखला उनके लिए अंतिम मौका साबित हो सकती है. टीम के लिए हार्दिक पंड्या की बल्लेबाजी फॉर्म भी चिंता का विषय है जो श्रीलंका के खिलाफ अब तक प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने ठीक-ठाक गेंदबाजी की है लेकिन वह पीठ की सर्जरी से पहले की तरह गेंदबाजी करने में नाकाम रहे हैं.

आईए जानते हैं कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव...

India vs Sri Lanka 2nd T20I: कहां खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला?

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाला दूसरा और निर्णायक टी-20 (T20I) मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा.

India vs Sri Lanka 2nd T20I Time: टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच कब खेला जाएगा दूसरा टी-20 मुकाबला?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला 27 जुलाई यानी आज (मंगलवार) शाम 8 बजे शुरू होगा, जिसके लिए शाम 7:30 बजे टॉस होगा.

Where and how to watch live of IND vs SL 2nd T20I: कहां कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टी-20 मुकबाले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

IND vs SL 2nd T20I live stream: कहां देख सकेंगे मैच का ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टी-20 मुकबाले को जियो टीवी के ऐप पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा SonyLIV website पर भी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लिया जा सकता है.