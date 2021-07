Ind vs SL: शिखर धवन ने वनडे सीरीज में पहली बार जीता टॉस, मनाया जश्न, Video

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया. भारतीय कप्तान शिखर धवन ने इस सीरीज में पहली बार टॉस जीता. धवन इससे पहले सीरीज के दोनों वनडे मैच में टॉस हारे थे, हालांकि मैच टीम इंडिया के नाम रहा था.

टॉस जीतने की खुशी धवन छिपा नहीं पाए. उन्होंने इसका जश्न मनाया. भारतीय कप्तान ने अपना जाना-माना 'Thigh celebration' किया. वह कैच लेने के बाद भी इसी अंदाज में जश्न मनाते हैं.

टीम इंडिया ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 6 बदलाव किए हैं. 5 खिलाड़ी पहली बार भारत की ओर से वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं. संजू सैमसन, नीतीश राना, चेतन सकारिया, के गौतम, राहुल चाहर टीम के लिए डेब्यू कर रहे हैं.

Greatest celebration ever after winning a toss in Cricket history - Dhawan, you legend. pic.twitter.com/m1sXoFquO2