IND vs SL 1st Test: बंसती मौसम में होगा मोहाली टेस्ट, जानिए पिच से किसे मिलेगी मदद

India vs Sri lanka 1st Test: इंडिया और श्रीलंका के बीच मोहाली में होने वाला दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच रोमांचक रहने वाला है. यह पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट होगा. ऐसे में भारतीय टीम उन्हें जीत का तोहफा देना चाहेगी. जबकि रोहित शर्मा का बतौर कप्तान यह पहला टेस्ट रहेगा.

साथ ही श्रीलंकाई टीम भारतीय जमीन पर अपना पहला टेस्ट जीतकर इतिहास रचने की फिराक में है. श्रीलंकन टीम ने अब तक भारतीय जमीन पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है. ऐसे में यह टीम यहां पहला टेस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेगी.

पिच और मौसम रिपोर्ट

पंजाब में इन दिनों बसंती मौसम छाया हुआ है. इसी बीच मोहाली में यह टेस्ट खेला जाएगा. मैच से एक दिन पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पिच का हाल बताया है. उन्होंने कहा कि मोहाली की पिच परंपरागत ही रहने वाली है. यानी जैसे-जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाएगी.

बंसती मौसम होने के चलते मोहाली में मैच के दौरान सुबह-सुबह ठंड रहेगी, लेकिन दोपहर में गर्मी पड़ने लगेगी. मैच के पांचों दिन आसमान में बादल रहने और बारिश होने की कोई संभावना नहीं है.

