Virat Kohli 100th Test: 'कभी नहीं सोचा था कि 100 टेस्ट खेल पाऊंगा', मोहाली टेस्ट से पहले आया विराट कोहली का वीडियो मैसेज

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली जल्द ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं. वह अपने करियर का 100वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं. कोहली अपना यह ऐतिहासिक मैच श्रीलंका के खिलाफ 4 मार्च से मोहाली में खेलेंगे. हालांकि कोहली की मानें तो उन्हें खुद को यकीन नहीं था कि वह जीवन में 100 टेस्ट भी खेल पाएंगे.

कोहली ने यह बात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से जारी वीडियो में कही. बोर्ड ने कोहली का यह शॉर्ट वीडियो मैसेज ट्विटर पर शेयर किया. वीडियो में कोहली ने कहा- ईमानदारी से कहूं तो मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं 100 टेस्ट खेल पाऊंगा. यह बहुत ही लंबा सफर रहा है.

'I never thought i'll play 100 Test matches. It has been a long journey. Grateful that i've been able to make it to 100' - @imVkohli on his landmark Test.



