Ind Vs Sa, 3rd ODI Match: दीपक के धमाल से भी नहीं बची लाज, टीम इंडिया का सूपड़ा साफ, अफ्रीका ने जीती सीरीज

Ind Vs Sa, 3rd ODI Match: साउथ अफ्रीका में इतिहास रचने के इरादे से पहुंची टीम इंडिया सब कुछ लुटा कर लौट रही है. रविवार को खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय टीम हार गई और इसी के साथ टीम इंडिया ने 0-3 से इस सीरीज को भी गंवा दिया. टीम इंडिया पहले ही 1-2 से टेस्ट सीरीज भी गंवा चुकी थी.

तीसरे वनडे के आखिरी के कुछ ओवर्स में दीपक चाहर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक वक्त पर ऐसा लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती है. लेकिन दीपक चाहर आउट हुए और सारी उम्मीद टूट गई.

दीपक चाहर जब बैटिंग करने आए तब टीम इंडिया संकट में थी, लेकिन उन्होंने आते ही पूरी तस्वीर बदल दी थी. दीपक चाहर ने सिर्फ 34 बॉल पर 54 रन बना दिए, अपनी इस पारी में दीपक चाहर ने 5 चौके और 2 छक्के मारे.

🚨 RESULT | #PROTEAS WON BY 4 RUNS



An absolute nail-biter to end a fantastic #BetwayODISeries and tour🤩



Thank you @BCCI for an amazing series during a chaotic time👏 we looking forward to seeing you again soon😬 #SAvIND #BePartOfIt pic.twitter.com/4QK5uMWTDH