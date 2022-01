India vs South Africa 3rd ODI Live Streaming: आखिरी मुकाबले में इज्जत बचाने उतरेगी टीम इंडिया, यहां देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच

IND vs RSA Live Streaming : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुक़ाबला आज (रविवार) यानी 23 जनवरी को केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर दो बजे शुरू होगा. लोकेश राहुल की अगुवाई में खेल रही भारतीय टीम पहले ही यह सीरीज हार चुकी है. टीम इंडिया इस आखिरी मुक़ाबले में अपनी इज्ज़त बचाने और क्लीनस्वीप से बचने के लिए मैदान में उतरेगी. भारत दक्षिण अफ्रीका से पहला मैच 31 रन और दूसरा वनडे 7 विकेट से हार गया था. जिसके चलते वह सीरीज में 2 -0 से पिछड़ गया है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे से जुड़ी जानकारी

Ind vs SA 3rd ODI live Streaming: कब खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड का मैच? (When To Watch)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा तीसरा वनडे?

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं भारत-न्यूजीलैंड का मैच? (Where To Watch)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच का प्रसारण Star Sports Network कर रहा है. ये मैच Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3, Star Sports 3 HD पर देखा जाएगा. इनके अलावा DD Sports पर भी मैच देखा जा सकता है.

अगर आप ऑनलाइन मैच देख रहे हैं तो Disney+ Hotstar की मोबाइल ऐप, वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं.

संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत: लोकेश राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल.

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), जानेमैन मलान, क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, रॉसी वैन डेर डूसेन, डेविड मिलर, एंडिले फेहलुकवाओ, मार्को यॉनसन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, तबरेज शम्सी.

