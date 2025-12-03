India vs South Africa 2nd ODI Playing 11: टीम इंड‍िया ने रांची में 17 रनों से रोमांचक मुकाबले के बाद अब बुधवार (3 दिसंबर) को साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ रायपुर में खेलने उतर रही है. जहां टीम की नजर 2-0 से अजेय बढ़त बनाकर सीरीज जीतने पर होगी. वहीं टीम इंडिया इस मुकाबले में अपनी प्लेइंग XI में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. भारत के लिए सबसे अच्छी बात है कि विराट कोहली रांची में शतक जड़ चुके और रोहित शर्मा बैक टू बैक 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

पहले वनडे में बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम उसी लय को बुधवार के मैच में दोहराना चाहेगी. केएल राहुल की अगुआई में भारत ने रांची में खेले गए रोमांचक मुकाबले में 17 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल की थी.

रायपुर वनडे के लिए राहुल प्लेइंग XI को लेकर ज्यादा च‍िंंत‍ित नहीं होंगे , लेकिन खिलाड़ियों को रोटेट करने और नए चेहरों को मौका देने के लिए एक-दो बदलाव किए जा सकते हैं. देखना होगा हेड कोच गौतम गंभीर प्लेइंग 11 को लेकर क्या कोई सरप्राइज देते हैं.

दूसरे वनडे के लिए भारत वाशिंगटन सुंदर को बाहर बैठाकर नीतीश राणा को मौका दिया जा सकता है. रांची में सुंदर से कप्तान राहुल ने सिर्फ तीन ओवर ही गेंदबाजी कराई और स्पिन विभाग में जडेजा व कुलदीप को तरजीह दी. बल्ले से भी सुंदर कुछ खास नहीं कर सके और नंबर 5 पर उतरकर 19 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही बना पाए.

केएल राहुल टीम की बल्लेबाजी से काफी खुश होंगे और लाइन-अप में छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे. पहले वनडे में लंबे अंतराल के बाद वनडे टीम में लौटे ऋतुराज गायकवाड़ को रांची में सिर्फ 5 रन पर आउट होने के बावजूद एक और मौका मिलने की पूरी उम्मीद है. ऐसे में ऋषभ पंत के अलावा त‍िलक वर्मा भी बेंच पर बैठे हुए दिखेंगे. रेड्डी की वापसी से पेस बॉल‍िंग अटैक विभाग मजबूत होगा, जिसमें अर्शदीप, प्रसिद्ध और राणा शामिल रहेंगे.

ऐसे में स्पिन की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा पर होगी. अगर भारत एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ उतरने का फैसला करता है और किसी तेज गेंदबाज को आराम देने का सोचता है, तो कृष्णा को बाहर बैठाकर सुंदर को शामिल किया जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना काफी कम है. रायपुर में वैसे आज तक केवल एक ही वनडे 21 जनवरी 2023 में हुआ था. जहां भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

बावुमा, महाराज का होगा कमबैक!

साउथ अफ्रीका ने पहले ODI के लिए रेगुलर कैप्टन टेम्बा बावुमा और केशव महाराज को आराम दिया था, लेकिन वे दोनों काफी एक्टिव थे. बावुमा ने ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान प्लेयर्स से बात की, और महाराज ने कुछ देर के लिए सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर काम किया. इसलिए उनकी टीम में वापसी होनी चाहिए. महाराज,प्रेनेलन सुब्रायन की जगह आसानी से आ सकते हैं, जबकि बावुमा को क्विंटन ड‍िकॉक और रयान रिकेल्टन में से किसी एक की जगह लेनी चाहिए, दोनों ने रांची में डक बनाए थे.

रायपुर वनडे के लिए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

बेंच पर: ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा

साउथ अफ्रीका की रायपुर वनडे के लिए संभाव‍ित प्लेइंग 11: एडेन मार्करम, क्विंटन ड‍िकॉक/रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे, 11 ओटनील बार्टमैन

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)

कुल ओडीआई मैच: 95

भारत ने जीते: 41

साउथ अफ्रीका ने जीते: 51

बेनतीजा: 3

रांची वनडे में क्या हुआ था?

रांची में खेले गए भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहले रोमांचक वनडे मैच में टीम इंडिया ने 17 रनों से जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने विराट कोहली के 135, रोहित शर्मा के 57 और केएल राहुल के 60 रनों के दम पर मेहमान टीम के सामने 350 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 332 रनों पर ढेर हो गई.

इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत की ओर से गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. जबकि हर्षित राणा को 3 सफलता मिली. वहीं, अर्शदीप सिंह को भी दो विकेट मिला. जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिला.भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में ये वनडे सीरीज भारत के लिए और अहम है.

