भारत-अफ्रीका के बीच दूसरा ODI आज, जानें रायपुर की पिच और मौसम का हाल, संभावित प्लेइंग 11

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच आज रायपुर में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. पहला मुकाबला रांची में हुआ था, जहां टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में 17 रनों से मैच जीता था. रायपुर में जीत के साथ ही टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. इस मुकाबले में सभी की नजर कोहली और रोहित पर होगी. विराट कोहली के 52वें वनडे शतक के बाद उम्मीदें और बढ़ गई हैं, और दिग्गज बल्लेबाज भी अपने बेहतरीन फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे. हालांकि, भारत की गेंदबाजी में थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत दिखी है.

और पढ़ें

सीरीज के लिहाज से अहम इस मुकाबले से पहले आपको बताते हैं कि आखिर रायपुर की पिच का मिजाज कैसा है, वहां आज मौसम कैसा रहने वाला है. और संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है.

पहले जानें इस मैच के बारे में

सीरीज का ये दूसरा मैच है. ये मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. टॉस का समय दोपहर 1 बजे है और पहली गेंद दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी.

यह भी पढ़ें: रायपुर ODI से पहले नेट्स में गरजा कोहली-रोहित का बल्ला, देखते रहे कोच गंभीर, VIDEO

रायपुर पिच रिपोर्ट

पारंपरिक रूप से रायपुर की पिच स्पोर्टिंग विकेट रही है, जो तेज़ और स्पिन दोनों गेंदबाज़ों को मदद देती है. बल्लेबाजी शुरुआती हिस्से में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, जबकि दूसरी पारी में ओस (dew) का प्रभाव रहता है. लंबे बॉउंड्री इस मैदान की एक खासियत हैं. इसलिए 270–300 के बीच का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाएगा.

Advertisement

कैसा है मौसम का हाल

बुधवार को रायपुर में बारिश की बिलकुल भी नहीं है. मौसम एकदम साफ और दिन में तेज धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक जाएगा, जबकि न्यूनतम 14 डिग्री रहेगा.

यह भी पढ़ें: 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आएंगे विराट कोहली, DDCA ने किया कंफर्म

रायपुर वनडे के लिए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

बेंच पर: ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा

साउथ अफ्रीका की रायपुर वनडे के लिए संभाव‍ित प्लेइंग 11: एडेन मार्करम, क्विंटन ड‍िकॉक/रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे, 11 ओटनील बार्टमैन

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)

कुल ओडीआई मैच: 95

भारत ने जीते: 41

साउथ अफ्रीका ने जीते: 51

बेनतीजा: 3

रांची वनडे में क्या हुआ था?

रांची में खेले गए भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहले रोमांचक वनडे मैच में टीम इंडिया ने 17 रनों से जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने विराट कोहली के 135, रोहित शर्मा के 57 और केएल राहुल के 60 रनों के दम पर मेहमान टीम के सामने 350 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 332 रनों पर ढेर हो गई.

---- समाप्त ----