रायपुर ODI से पहले नेट्स में गरजा कोहली-रोहित का बल्ला, देखते रहे कोच गंभीर, VIDEO

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रायपुर में नेट सेशन के दौरान जबरदस्त फोकस और तैयारी दिखाई. दोनों खिलाड़ियों की हर हरकत चर्चाओं में रही, खासतौर पर गौतम गंभीर के साथ उनकी छोटी-छोटी बॉडी लैंग्वेज को लेकर.

रायपुर वनडे से पहले रोहित-विराट ने की जमकर प्रैक्टिस (Photo: ITG)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में आज दूसरा वनडे खेला जाना है. इससे पहले टीम इंडिया के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नेट पर जमकर प्रैक्टिस की. इसका वीडियो भी वायरल है. कोहली खास तौर पर रोशनी में बेहद तीखे नजर आए, उन्होंने थ्रो-डाउन विशेषज्ञ रघु और नुवान सेनेविरत्ने के खिलाफ लंबा सेशन खेला. उन्होंने ज्यादातर गेंदों को ड्राइव और फ्लिक किया.

गंभीर ने बनाए रखा फोकस

हेड कोच गौतम गंभीर दोनों नेट्स के बीच बारीकी से इन सीनियर्स की तैयारियों को देख रहे थे. कोहली ने जब अभ्यास समाप्त किया, तो उन्होंने दोनों बल्ले कंधों पर रखे और गंभीर के पास से बिना किसी बातचीत के गुजर गए.यह छोटा-सा पल उनकी आपसी समीकरण पर चल रही बाहरी निगाहों को और बढ़ाने वाला था. दूसरी ओर रोहित, जिन्होंने थोड़ी देर बाद सेशन खत्म किया, कोच के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में रुके और फिर अंदर की ओर चले गए.

सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया

हालांकि स्पॉटलाइट स्वाभाविक रूप से इन दो दिग्गजों पर रही, लेकिन बाकी दल ने भी समान तीव्रता के साथ अभ्यास किया. रविवार को रांची में पहली जीत के बाद भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है. नेट्स में बल्लेबाजों ने हाई-टेम्पो स्ट्रोकप्ले दिखाया क्योंकि माना जा रहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में एक और हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां काली मिट्टी की पिच पर पहले से रन बनते रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल ने शाम की कुछ सबसे साफ-सुथरी हिट्स खेलीं, कई गेंदें लेग साइड बाउंड्री के पार भेजीं. युवा ओपनर ने बाद में ऋषभ पंत को कुछ गेंदें भी फेंकी, जो नेट्स में आखिरी बल्लेबाज थे और जिन्होंने टीम के इस ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी अभ्यास सेशन का समापन किया.

